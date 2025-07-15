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Продовження епічної саги: «Гладіатор-2» з’явився у «Київстар ТБ»

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«Гладіатор-2» з'явився в «Київстар ТБ»

Платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» поповнилася новим блокбастером — продовженням легендарного фільму «Гладіатор», події якого відбуваються через шістнадцять років після завершення першої частини. Фільм «Гладіатор-2» від Paramount Pictures глядачі можуть переглянути на «Київстар ТБ» ексклюзивно, повідомила пресслужба платформи.

Сюжет нової стрічки розкриває глибокі філософські теми крізь призму античного світу. Головний герой намагається втекти від власного минулого, адже його ім’я несе смерть та втрати. Проте саме прийняття спадщини стає для нього джерелом внутрішньої сили.

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Автори фільму показують рабство не лише як фізичний стан, а і як образ внутрішньої боротьби. Справжнє звільнення, за задумом режисерів, приходить через прийняття власного болю й вибір справедливості замість помсти.

Колізей у новій стрічці набуває багатогранного символічного значення. Окрім традиційних гладіаторських двобоїв, він стає політичною ареною, де розігруються змови й народжуються суспільні міфи. Так автори розширюють контекст оригінальної історії.

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Візуальне втілення проєкту вражає масштабом. Глядачі побачать Нумідію у вогні й величний Рим, відтворені за допомогою найсучасніших технологій. У фільмуванні взяли участь понад двісті костюмованих акторів, а дія розгортається на десятках різноманітних локацій.

Технічні можливості платформи дають змогу переглядати контент у високій якості одночасно на шести пристроях. Серед них смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори Smart TV, ігрові консолі Xbox і медіаприставки. Платформа працює для всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Поява «Гладіатора-2» продовжує тенденцію активного поповнення кінобібліотеки платформи новинками. Варто згадати, що минулого місяця «Київстар ТБ» уклав угоду з голлівудською студією Sony Pictures Entertainment, завдяки чому користувачі отримали доступ до понад сотні фільмів та одного серіалу від цього медіагіганта.

«Київстар ТБ» — спільний проєкт компаній Київстар і 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Платформа надає доступ до сотень тисяч годин вітчизняного й міжнародного контенту. Її каталог налічує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку з 20 тисячами фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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