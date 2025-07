Частка Netflix у рейтингу найпопулярніших серіалів скоротилася більш ніж на третину за останні роки

Стримінгова платформа Netflix і надалі лідирує на ринку, проте її домінування слабшає. Частка компанії в рейтингу найпопулярніших серіалів зменшилася з понад 80% у 2021 році до менш ніж 50% у 2025 році. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Nielsen.

Найпопулярнішим оригінальним серіалом став «Гра в Кальмара» / Squid Game від Netflix. Утім конкуренти активно скорочують відставання від гіганта індустрії.

Amazon Prime Video зміцнив свої позиції як платформа для прихильників бойовиків і фентезі. До десятки найпопулярніших шоу потрапили проєкти компанії «Річер» / Reacher, «Джек Раян» / Jack Ryan, «Хлопаки» / The Boys та «Володар перснів: Персні влади» / The Rings of Power. Apple також увійшла до рейтингу зі своїми оригінальними серіалами.

Серед успішних проєктів HBO — «Останні з нас» / The Last of Us, «Білий лотос» / White Lotus і «Пітт» / The Pitt, проте Nielsen класифікував ці серіали як придбані, а не оригінальні розробки платформи.

Безплатні сервіси з рекламою показують зростання популярності. YouTube, Roku Channel і Tubi збільшують частку переглядів, натомість Netflix і Disney+ зберігають стабільні показники. YouTube займає 12,5% усього телевізійного перегляду в США — більше за поєднані результати Disney+, HBO Max, Peacock і Paramount+.

Водночас Peacock та Disney+ не мають жодного шоу в рейтингу Nielsen. Натомість Hulu і далі залишається основною платформою для перегляду повторів популярних серіалів, зокрема «Анатомія Грей» / Grey’s Anatomy.

Що стосується дитячого контенту, то тут лідирує «Блуї» / Bluey від Disney. Конкуренцію йому складає «Місис Рейчел» / Ms. Rachel, яка розпочинала на YouTube, а тепер з’явилася й на Netflix.

Кінотеатральний ринок показує помірне відновлення. Продаж квитків зріс на 8% порівняно з минулим роком, однак залишається на 27% нижчим від допандемійного рівня. Найкасовішим фільмом року став китайський «Нечжа 2» / Ne Zha 2, серед голлівудських лідирує «Ліло і Стіч» / Lilo & Stitch.

Водночас Marvel показує слабші результати. «Капітан Америка: Чудесний новий світ» / Brave New World і «Громовержці» / Thunderbolts зібрали близько 400 мільйонів доларів кожен, що значно поступається показникам до пандемії.

Тим часом Apple активно розширює спортивний контент. Компанія здобула ексклюзивні права на трансляції Формули 1 у США за 150 мільйонів доларів щорічно. Apple вже має контракти з MLS і MLB.

Сам Netflix зіткнувся з уповільненням у другому кварталі 2025 року. Зростання нових підписників сповільнилося, а компанія робить ставку на тарифний план із рекламою. Майже половина нових користувачів у США обирає саме цей варіант підписки.