Warner Bros. Discovery повертає бренд HBO Max після провального ребрендингу

Медіакорпорація Warner Bros. Discovery офіційно відновила назву HBO Max для свого стримінгового сервісу й остаточно відмовилася від бренду Max. Компанія визнала невдачу ребрендингу 2023 року й повернулася до колишньої назви через негативну реакцію користувачів. Про це повідомляє MacRumors.

Бренд HBO Max знову з’явився на офіційному сайті платформи й у мобільних застосунках. Сторінка Max.com автоматично перенаправляє відвідувачів на hbomax.com. У магазинах застосунків Apple App Store і Google Play Store компанія оновила назви програм.

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Користувачі можуть далі користуватися встановленими застосунками без додаткових завантажень. Наявні програми автоматично оновляться й показуватимуть нову назву HBO Max. Зміни вже діють для українських користувачів.

До оновлення в App Store компанія додала жартівливий коментар: «Той самий застосунок. Майже нова назва. Поворот сюжету, якого всі чекали: Max тепер – HBO Max».

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Це рішення скасовує ребрендинг 2023 року. Тоді керівництво прибрало HBO з назви на користь універсального бренду Max. Мета була в поєднанні контенту Discovery після злиття компаній. Проте зміна спричинила критику підписників і експертів медійної індустрії.

Warner Bros. Discovery визнала помилку в травні поточного року. Компанія спиралася на відгуки користувачів і силу бренду HBO, який асоціюється з високоякісним контентом. Керівництво заявило про намір зосередитися на «унікальному й визначному продукті», відмовившись від спроб «бути всім для всіх».

Стримінговий сервіс змінював назви протягом останніх років. Платформа працювала під брендами HBO Go, HBO Now, HBO, HBO Max і Max.

В Україні HBO Max доступний через платформу Megogo у складі передплати «Максимальна». Користувачі отримують доступ до серіалів, фільмів і майбутніх прем’єр від Warner Bros.