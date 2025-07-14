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Кастинг на новий сезон культового квіз-шоу «Хто хоче стати мільйонером?» на телеканалі ICTV2 наближається до завершення. Учасникам залишився останній тиждень для подання анкети на участь у телевікторині.

Третій сезон шоу пропонує українцям можливість виграти кошти завдяки власним знанням, ерудиції та логічному мисленню. Призовий фонд програми містить не один мільйон гривень, що дозволяє мати декількох переможців.

Усі учасники квіз-шоу гарантовано отримують винагороду. Мінімальна сума виграшу становить 5 000 гривень, учасники вигравали суми з чотирма і навіть п’ятьма нулями. Жоден учасник не залишається без призових коштів.

У новому сезоні, як і в попередньому, шоу має важливу соціальну місію. Кожен учасник телевікторини спрямує частину коштів на соціально важливу мету. Це може бути допомога рідним і військовим, програми підтримки ветеранських рухів, реалізація важливого проєкту для міста або громади, нові програми постраждалим від війни, проєкти допомоги тваринам, відновлення і збереження довкілля.

Міжнародний формат шоу «Хто хоче стати мільйонером?» має популярність у глядачів по всьому світу протягом десятиліть. Потенційні учасники можуть подати заявку на участь у шоу, заповнивши спеціальну анкету на офіційному сайті телеканалу.