Американська медіакорпорація Paramount Global закриє кілька тематичних телеканалів під брендом MTV у Центрально-Східній Європі наприкінці 2025 року. В межах масштабної реструктуризації бізнесу компанія припинить трансляцію шести музичних каналів MTV та інших тематичних програм. Уперше цю інформацію минулого тижня оприлюднило словацьке видання Zive.sk, посилаючись на дані від операторів.

Європейські медіа повідомляють, що роботу припинять канали MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live HD та Club MTV. Також закриються канали Nick Music, Comedy Central і Paramount Network. Польське видання Wirtualnemedia.pl пише, що оператори вже отримали офіційні повідомлення про припинення мовлення цих програм.

- Реклама -

Це рішення охопить одночасно кілька країн регіону. Чеське видання Parabola.cz повідомляє, що канали закриються не лише на чеському ринку, а й в інших європейських країнах. У Польщі закриються дев’ять каналів – окрім згаданих каналів MTV, ще й TeenNick та Polsat Comedy Central Extra. В Угорщині припинять мовлення угорські версії каналів Comedy Central і Paramount Network.

Тематичні музичні канали MTV з’явилися на початку 2000-х років разом із поширенням цифрового телемовлення. Упродовж кількох років ці канали мали велику популярність серед глядачів – вони показували музичні кліпи різних жанрів та епох без перерв. Головною особливістю цих каналів на східноєвропейському ринку була відсутність реклами, що давало змогу дивитися музичний контент безперервно. Більшість каналів мовили у стандартній роздільній здатності, лише MTV Live HD – у високій.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Реструктуризацію Paramount Global розпочала у серпні 2024 року. Тоді компанія повідомила про скорочення 15% персоналу під час пристосування до змін у медіаіндустрії. Лінійні телеканали поступово втрачають значення через зростання популярності стрімінгових сервісів і платформ відеоконтенту на вимогу.

Після закриття тематичних каналів MTV у складі Paramount Global лишиться головна програма MTV Europe. Цей канал зосереджуватиметься переважно на реаліті-шоу та розважальному контенті, а музичні кліпи показуватиме мінімально. Глядачі й надалі зможуть дивитися музичний відеоконтент на інших доступних каналах чи цифрових платформах.

Зміни у стратегії Paramount Global показують загальні тенденції медіаринку. Цифрові платформи дають глядачам змогу створювати власні списки відтворення й дивитися контент у високій якості зображення та звуку. Такі можливості роблять традиційне лінійне музичне мовлення менш цікавим для сучасної аудиторії.

Раніше ми повідомляли, що після 36 років свого існування припинив роботу телеканал MTV News.