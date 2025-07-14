Частка смартфонів у глобальному вебтрафіку досягла історичного максимуму

Смартфони встановили новий історичний рекорд і тепер забезпечують 64% усього обсягу вебтрафіку у світі. Це найвищий показник за весь час спостережень, що засвідчує безумовне панування смартфонів у сфері доступу до інтернету. Частка мобільного інтернету постійно зростає вже вісім кварталів поспіль, повідомляє портал Techgaged.

Така тривала позитивна динаміка стала найдовшою смугою зростання від 2016 року. Фахівці зауважують, що досягнутий показник підтверджує остаточний перехід користувачів до мобільних технологій як основного способу роботи з вебресурсами.

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Історична динаміка мобільного трафіку

Аналіз десятирічної динаміки виявляє значні коливання у частці мобільних пристроїв. Перший помітний стрибок відбувся 2016 року, коли смартфони наприкінці 2017 року досягли майже 53% від загального трафіку. Проте наступний період характеризувався сповільненням темпів, і до кінця 2018 року показник знизився до 47%.

Упродовж наступних трьох років тривали постійні коливання, що свідчило про формування нової парадигми вебсерфінгу. Черговий рекорд зафіксували у третьому кварталі 2022 року, коли частка смартфонів сягнула майже 60%. Хоча у першій половині 2023 року відбулося тимчасове зниження до 53%, друга половина року започаткувала нинішню тенденцію неухильного зростання.

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Регіональні особливості розподілу трафіку

Географічний аналіз виявляє суттєві відмінності між регіонами. Безперечним лідером є Азія, де мобільні пристрої забезпечують 71,3% від загального вебтрафіку. Цей показник на 7% перевищує середній світовий рівень.

Серед найбільш «мобілізованих» країн світу виокремлюють Китай, Індію, Південну Корею й Індонезію. Широка доступність недорогих смартфонів у поєднанні зі швидким зв’язком 5G створила сприятливі умови для масового переходу на мобільний інтернет у цих державах.

Натомість в Америці та Європі смартфони генерують приблизно 50% від загального вебтрафіку, що значно менше за азійські показники.

Панування операційної системи Android

Детальний аналіз мобільного сегмента виявляє переконливе лідерство платформи Android. Пристрої на базі цієї операційної системи забезпечують понад 72% мобільного вебтрафіку, що у 2,7 раза перевищує частку iOS.

Статистичні дані показують, що частка пристроїв Apple у мобільному вебтрафіку становить 26,9%. Таку різницю пояснюють ширшою доступністю Android-смартфонів у різних цінових сегментах і географічних регіонах.

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Фахівці прогнозують подальше зростання ролі мобільних технологій у формуванні глобального вебтрафіку, особливо з огляду на розвиток 5G-мереж і появу нових мобільних сервісів.