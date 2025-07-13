В Україні з’явиться новий спортивний телеканал Maincast Sport

Найбільша медіакомпанія України Starlight Media домовилася з кіберспортивною компанією Maincast про дистрибуцію нового телеканалу Maincast Sport. Канал почне мовлення восени 2025 року й транслюватиме топові спортивні події України та світу. Про це повідомляє пресслужба Starlight Media.

Новий телеканал стане частиною портфеля Starlight Media й розширить спортивний вибір для українських глядачів. Maincast Sport планує показувати як національні, так і міжнародні змагання, які досі не транслювали вітчизняні канали.

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«Starlight Media знову поповнює свій портфель телеканалів, додавши в нього телеканал від найсильнішого гравця на ринку кіберспорту Maincast», — заявив Віталій Сперкач, керівник і операційний директор підрозділу Pay TV компанії. Він підкреслив, що поява Maincast Sport дасть змогу спортивним шанувальникам першими переглядати найкращі події не лише України, а й світу.

Партнерство передбачає постійну співпрацю між компаніями. Мета домовленості — покращити вибір контенту для українського глядача та збільшити пропозицію на медіаринку. Сперкач назвав це початком стратегічного партнерства й висловив упевненість у перспективності проєкту.

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Програмна сітка каналу міститиме студійні шоу, аналітичні програми та різноманітний спортивний контент. Команда Maincast створюватиме власні проєкти українською мовою. Докладну інформацію про чемпіонати й спортивні дисципліни оприлюднять перед початком мовлення.

Віталій Волочай, співзасновник Maincast і відомий спортивний коментатор, пояснив розширення діяльності компанії від кіберспорту до традиційних спортивних трансляцій. Він висловив задоволення тим, що партнером стала Starlight Media — найбільший виробник контенту України й абсолютний лідер теледивлення, і підкреслив, що партнерство буде взаємовигідним і довгостроковим.

Волочай додав, що компанія має всі потрібні потужності для створення якісного спортивного продукту. Головною метою він назвав знайомство українського глядача з популярними світовими спортивними подіями, які досі не транслювали національні канали.

Starlight Media залишається лідером українського телебачення з часткою аудиторії 18-54 роки на рівні 25,2% за підсумками 2024 року. Проєкти компанії щодня переглядають 8 мільйонів глядачів, а щомісяця — понад 16 мільйонів. До сотні найкращих програм року увійшли 97 проєктів каналів Starlight Media.

Maincast займає провідні позиції на ринку кіберспорту Східної Європи. Компанія є офіційним бродкастером головних турнірів з Counter-Strike, Dota 2 й Valorant і володіє 90% прав на висвітлення турнірів українською мовою.

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Запуск Maincast Sport буде логічним продовженням стратегії розвитку компанії у сфері спортивних медіа. Нагадаємо, 8 липня Maincast запустила в Україні OTT-платформу Maincast.tv для трансляцій спортивних змагань і кіберспортивних турнірів. Платформа пропонує користувачам прямі трансляції та записи матчів з кіберспорту, снукеру, перегонів NASCAR, настільного тенісу, дартсу й футболу.