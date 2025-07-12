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Ранкова програма ICTV2 виходитиме одночасно на телебаченні і YouTube

НовиниТелебачення
ICTV2

Телеканал ICTV2 поширює присутність своєї ранкової програми в цифровому просторі. Від 14 липня щоденні випуски «Ранку у великому місті» виходитимуть одночасно на телебаченні та YouTube-каналі програми. Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Онлайн-трансляції розпочинаються щодня о 7:00 з понеділка по п’ятницю. Ведучі Григорій Герман, Юлія Зорій, Олександр Швачка та Сергій Лиховида працюватимуть у звичному форматі, пристосованому для цифрової аудиторії.

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Крім основного змісту, YouTube-канал міститиме спеціалізовані рубрики програми. Щочетверга глядачі зможуть дивитися «55 за 5» з ведучою Аліною Шаманською, де зіркові гості відповідають на 55 запитань за п’ять хвилин. Також на платформі буде доступна рубрика Ксенії Малинюк про шоубізнес.

Прогноз погоди від Миколи Луценка також виходитиме в онлайн-форматі для глядачів без доступу до звичайного телебачення.

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Рішення про запуск цифрових трансляцій ухвалили після святкування десятої річниці програми, яку вона відзначила цьогоріч. У 2024 році «Ранок у великому місті» отримав промопідтримку на Times Square в Нью-Йорку, де протягом доби транслювали привітання з ювілеєм.

Перехід на змішану модель мовлення відображає тенденцію телеканалів до поширення цифрової присутності. Онлайн-трансляції дають змогу залучити аудиторію, яка споживає вміст через мобільні пристрої й комп’ютери замість звичайних телевізорів.

Доступ до YouTube-каналу «Ранок у великому місті» безплатний для всіх користувачів платформи. Архівні записи випусків також зберігатимуться на каналі для перегляду в зручний час.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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