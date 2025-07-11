Український мобільний оператор Vodafone разом із фінською технологічною компанією Nokia й експортно-кредитним агентством Finnvera уклали угоду про можливе фінансування розвитку телекомунікаційної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Vodafone Україна.

Меморандум про взаєморозуміння передбачає можливість залучення до 30 мільйонів євро впродовж трьох років на постачання телекомунікаційного обладнання Nokia. Документ підписали під час Ukraine Recovery Conference в Римі.

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Головними напрямами співпраці стануть розширення покриття мереж четвертого покоління й волоконно-оптичних мереж GPON. Партнери також зосередяться на забезпеченні стійкості телекомунікаційних систем під час обстрілів та відключень електроенергії.

Vodafone Україна й Nokia визначатимуть найважливіші завдання для відновлення телекомунікаційних мереж. Фінське експортно-кредитне агентство Finnvera розглядатиме можливість фінансування після юридичної, фінансової й регуляторної перевірки відповідно до екологічних стандартів ОЕСР.

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Цю ініціативу координує Міністерство цифрової трансформації України, яке залучає міжнародних партнерів для цифрового відновлення країни.

«Міцна й стійка цифрова інфраструктура є основою економічного відновлення та національної безпеки України», — зазначила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.

За останній рік компанія запустила понад 6000 нових стандартів базових станцій, зокрема 4450 LTE різних діапазонів. Також збудували 782 нові майданчики й проклали понад 91 кілометр оптоволоконних ліній.

Vodafone активно розвиває фіксований інтернет на основі технології GPON, який працює навіть без електроенергії. Доступ до цієї мережі вже мають 1,5 мільйона домогосподарств. Минулого року компанія придбала частоти в діапазонах 2100 і 2600 МГц, що дозволяє підвищити швидкість і стабільність 4G-зв’язку.

Компанія також під’єднує базові станції до оптичної мережі xPON для майбутнього розвитку 5G і 6G технологій.

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Інвестиції оператора у відновлення й розвиток інфраструктури впродовж 2024-2025 років станом на 1 червня 2025 року сягнули 8,89 мільярда гривень. Загальний обсяг капіталовкладень Vodafone в Україні з початку повномасштабної війни перевищив 18 мільярдів гривень. Загальні інвестиції компанії в український ринок за період з 2015 по перший квартал 2025 року склали 50 мільярдів гривень.

Vodafone Україна обслуговує 15,7 мільйона клієнтів та входить до складу NEQSOL Holding з грудня 2019 року. Компанія розвиває сучасні технологічні послуги, зокрема Інтернет речей, рішення для розумних міст, аналітику великих даних і хмарні сервіси.