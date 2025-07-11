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Уряд дозволив бронювати від мобілізації будівельників енергостійких інтернет-мереж

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гигабитный интернет / оптоволокно / gigabit broadband

Уряд затвердив новий порядок формування переліку критично важливих підприємств, які займаються будівництвом інтернет-мереж за енергостійкою технологією xPON. Це дає змогу мобільним операторам та інтернет-провайдерам бронювати працівників будівельних бригад. Про це повідомляє портал LIGA Zakon.

10 липня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив відповідне рішення, яке стосується компаній, що прокладають стійкі до знеструмлень інтернет-мережі за сучасною технологією xPON. Нові правила мають забезпечити безперервність розвитку критично важливої інфраструктури в умовах воєнного стану.

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Щоб отримати право на бронювання працівників, підприємство має потрапити до спеціального переліку критично важливих компаній, який формує Міністерство цифрової трансформації. Обов’язковою умовою є наявність у компанії планів будівництва xPON-мереж щонайменше на календарний рік.

Якщо компанія залучає підрядні організації, відомості про заплановане будівництво подають окремо з кожного підрядника. Документи мають містити інформацію про обсяг робіт, чисельність працівників та помісячний розрахунок нормогодин.

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Підприємства, які потрапили до переліку, зобов’язані щокварталу звітувати про виконання запланованого будівництва. Звіти подають до Мінцифри до 5 числа місяця, що настає за звітним кварталом, і вони містять дані про результати робіт та оновлену інформацію щодо фактичного покриття мережею.

Технологія xPON забезпечує стабільне функціонування інтернет-мереж навіть при відключеннях електроенергії завдяки використанню волоконно-оптичних ліній зв’язку та спеціального обладнання з автономним живленням. Це робить таку інфраструктуру особливо важливою для підтримки зв’язку під час воєнних дій.

В Україні активно розвивається xPON-інфраструктура. Телеком-оператор Vega, що входить до групи Vodafone Україна, повідомив про переведення 115 базових станцій на волоконно-оптичну мережу xPON.

Запровадження нових правил бронювання має забезпечити стабільний розвиток життєво важливої інтернет-інфраструктури України в умовах війни та потреби підтримувати безперервний зв’язок для цивільного населення й державних структур.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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