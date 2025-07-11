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Україна стане однією з перших у Європі з технологією супутникового зв’язку Direct to Cell

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Direct to Cell від Starlink в Україні запустить Київстар
Leonardo AI | Mediasat

Національний оператор «Київстар» разом із компанією Starlink готує до запуску революційну технологію Direct to Cell, яка дасть змогу передавати мобільні сигнали безпосередньо з космосу на смартфони користувачів. Про це заявив СЕО «Київстар» Олександр Комаров в інтерв’ю Reuters під час IV Конференції з питань відновлення України в Римі.

Технологія Direct to Cell працює за принципом використання супутників як базових станцій, які пересилають телефонні сигнали з космосу безпосередньо на мобільні пристрої. Стратегічне партнерство між «Київстар» і Starlink дасть змогу Україні увійти до числа перших європейських країн, де впроваджуватимуть цю новітню систему зв’язку.

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Компанія вже провела експлуатаційні випробування технології й планує поетапне впровадження послуги. Перший етап передбачає запуск у тестовому режимі системи обміну повідомленнями до кінця цього року. Користувачі зможуть надсилати SMS, а також користуватися популярними месенджерами WhatsApp, Signal та іншими додатками для обміну повідомленнями.

«На першому етапі, який реалізуємо до кінця цього року, працюватиме обмін повідомленнями через SMS, WhatsApp, Signal та інші месенджери», — пояснив Олександр Комаров в інтерв’ю Reuters.

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Наступний етап розвитку технології заплановано на другий квартал 2026 року. Тоді користувачі матимуть доступ до мобільного широкосмугового супутникового зв’язку для передачі даних і голосових викликів. Це значно розширить можливості зв’язку, особливо у віддалених регіонах країни.

Участь у конференції URC2025 має стратегічне значення для «Київстар». СЕО компанії підкреслив, що головна мета участі — підтримка українського уряду й налагодження нових ділових зв’язків з міжнародними партнерами, зокрема з італійськими компаніями, які планують розширювати свою діяльність в Україні.

Паралельно з технологічними інноваціями «Київстар» продовжує роботу над лістингом на американській фондовій біржі NASDAQ. Олександр Комаров повідомив, що проєкт активно розвивається, і компанія сподівається завершити процес у третьому кварталі 2025 року. Це стане першим розміщенням української компанії на американській фондовій біржі в умовах війни.

Компанія демонструє стабільний розвиток навіть в умовах воєнного часу. З початку повномасштабного вторгнення «Київстар» збудував понад 3000 нових об’єктів і понад 10 000 базових станцій. Наразі оператор досягнув покриття 96% населення України сучасними технологіями LTE.

«На підконтрольних українському уряду територіях наша мобільна мережа функціонує майже так само, як і в період до повномасштабного вторгнення», — зазначив Комаров в інтерв’ю Bloomberg.

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«Київстар», що належить міжнародному цифровому операторові VEON, позиціює себе не лише як провайдер телекомунікаційних послуг, а як постачальник цифрових рішень з найбільшою й найдосконалішою інфраструктурою в країні. Компанія активно розвиває цифрові послуги та пропозиції для своїх клієнтів.

Впровадження технології Direct to Cell стане значним кроком у розвитку телекомунікаційної інфраструктури України й підвищить надійність зв’язку в умовах воєнного часу.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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