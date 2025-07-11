У першому півріччі 2025 року до lifecell перенесли номери понад 217 тисяч абонентів

Оператор мобільного зв’язку lifecell утримує провідні позиції на ринку послуг перенесення номерів (MNP). За перші шість місяців 2025 року приблизно 70% усіх абонентів, які скористалися послугою MNP, обрали саме цього оператора. Про це йдеться у пресрелізі lifecell.

Загальна кількість абонентів, які перенесли номери до lifecell із січня по червень 2025 року, становить близько 217 тисяч осіб. Лише у червні цього року майже 11,9 тисячі з 20,5 тисячі номерів, що змінили оператора, обрали lifecell.

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Популярність послуги MNP серед українців демонструє помітне зростання. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, за перше півріччя 2025 року послугою скористалося майже 317 тисяч абонентів. Це у 2,7 раза перевищує показник відповідного періоду 2024 року, коли таких користувачів налічувалося 117 тисяч.

Розвиток MNP в Україні демонструє стабільне зростання. У 2024 році сервісом скористалося понад 340 тисяч абонентів, що у п’ять разів більше порівняно з 2022 роком, коли таких користувачів було близько 70 тисяч.

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Впродовж усього часу існування MNP в Україні lifecell залишається найпопулярнішим оператором серед абонентів, які змінюють постачальника послуг. Загалом приблизно семеро з десяти українських мобільних користувачів, які змінювали оператора з травня 2019 року, віддавали перевагу саме lifecell.

Компанія пояснює високу популярність різними чинниками, зокрема фінансовими міркуваннями, якістю мережі та особливими умовами для абонентів. Зокрема, lifecell пропонує тариф «Максі» з безлімітним інтернетом за 190 гривень на чотири тижні при своєчасній оплаті.

Крім того, діє акція «Своя SIM» до кінця липня, яка дає змогу абонентам отримати три тарифні пакети послуг за вартістю одного оплаченого при перенесенні номера на стару активну картку lifecell.

Оператор також розвиває сервіс «Тарифна підписка», який надає можливість придбати 6 або 12 пакетів послуг із вигодою до 15% за незмінною ціною. У разі оплати 12 пакетів послуг наперед абонент фактично сплачує 161,5 гривні за чотири тижні замість звичайних 190 гривень.

lifecell входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), яка з вересня 2024 року належить NJJ Holding під керівництвом французького інвестора Ксав’є Ніеля. Станом на кінець першого кварталу 2025 року компанія обслуговує 9,6 мільйона абонентів. Компанія продовжує розбудовувати мережеву інфраструктуру, забезпечуючи більшість базових станцій батареями та генераторами для автономної роботи до 10 годин у разі проблем з електропостачанням.