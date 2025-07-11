Роумінг lifecell у цифрах: понад мільйон абонентів, 5G і VoLTE у понад 60 країнах

Мобільний оператор lifecell повідомив, що понад мільйон його абонентів скористалися спеціальними роумінговими пропозиціями «Гігабайти без кордонів» і «Хвилини для України». Компанія також продовжила дію акційних умов до 31 грудня 2025 року й розширила географію доступу до сучасних технологій зв’язку.

Найбільше абонентів оператора в роумінгу перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії. Ці країни стали основними напрямами для українців після початку повномасштабної війни. Водночас послуги lifecell доступні навіть у найвіддаленіших куточках світу, зокрема у Новій Зеландії.

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З моменту запуску акції «Хвилини для України» обсяг використаних хвилин зріс понад на 25% порівняно з 2022 роком. Це засвідчує дедалі більшу потребу українців у зв’язку з батьківщиною.

Щоб отримати акційні умови, абоненти мають виконати вимоги акції й оплатити або перезамовити пакет послуг за USSD-кодом *700#. Додатково підключати нічого не треба – хвилини та гігабайти нараховуються автоматично. Перевірити залишок можна за кодами 1085# для інтернету й 1084# для хвилин розмов.

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Компанія активно впроваджує сучасні технології зв’язку за кордоном. Голосова технологія VoLTE у роумінгу працює в дев’яти країнах: Австралії, Австрії, Великій Британії, Естонії, Канаді, Люксембурзі, Нідерландах, США та Фінляндії. Також ця технологія працює на території Пуерто-Рико й Віргінських островів, але лише за умови підключення до мережі T-Mobile USA. Кількість же користувачів VoLTE зросла у сотні разів порівняно з серединою 2024 року.

Особливо вражає географія доступу до 5G-мереж. lifecell забезпечує підключення до мереж п’ятого покоління у понад 60 країнах світу. До цього переліку входять навіть віддалені від України держави: Австралія, Гонконг, Малайзія, Нова Зеландія, Сінгапур, Уругвай. Користування 5G не потребує додаткових платежів.

lifecell продовжує співпрацю з європейськими операторами задля забезпечення найбільшої доступності роумінгу. Компанія підтвердила готовність продовжити термін дії Спільної заяви про доступний роумінг в ЄС до 31 грудня 2025 року. Цей документ підтримує принцип «Роумінг як вдома» (Roam like at home, RLAH) для українців і готує поступове повноцінне приєднання України до RLAH з 1 січня 2026 року.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року lifecell обслуговує 9,6 мільйона абонентів. Компанія входить до складу групи DVL, яка об’єднує бренди ДАТАГРУП, Volia та lifecell під керівництвом французького інвестора Ксав’є Ніеля. У вересні 2024 року NJJ Holding під керівництвом Ксав’є Ніеля завершила придбання цих компаній. Об’єднана група обслуговує близько 11 мільйонів клієнтів і є роботодавцем для понад 5000 професіоналів.