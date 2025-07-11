Обираємо універсальні мотоблоки за розумні гроші: якість, перевірена часом

Обробка присадибної землі вимагає часу і сил. На ділянці до 2-3 соток для прополювання, розпушування і формування грядок можна обійтися ручними інструментами — мотикою, сапкою, садовими вилами та лопатою. Якщо площа перевищує 5 соток, краще використовувати мотоблоки — альтернативне рішення, яке полегшить вашу працю. Функціональний, доступний за вартістю пристрій допоможе впоратися з основними завданнями:

орання землі;

посадка врожаю;

боронування;

перевезення вантажів;

прибирання снігу та іншими.

Тому багато власників земельних ділянок, чи то дача, чи то ферма, чи то сільгосппідприємство, вважають за краще використовувати в роботі потужнішу агротехніку, як-от мотоблоки або мінітрактори, ніж ручні інструменти.

Вигідно купити мотоблок: рекомендації щодо вибору

Така техніка стала незамінною для дрібних фермерських господарств. Універсальний, компактний і маневровний агрегат, як-от модель із редуктором та валом відбору потужності (ВВП), відрізняється витривалістю, здатністю працювати на нерівному ґрунті та надійністю навіть за щоденного навантаження. Сучасні мотоблоки від надійного виробника представлені в інтернет-магазині «Motoblok-TATA»:

Модель Двигун Тип запуску Паливо TT-1100AE-ZX 178FE, 6 к.с. електростартер дизель TT-900-ZX 170F, 7 к.с. ручний стартер бензин TT-1100AE-ZX 178FE, 6 к.с. електростартер дизель

Сьогодні в Україні можна купити мотоблок бензиновий і дизельний — від компактних моделей потужністю 5-7 к.с. для невеликих городів до важких агрегатів із двигунами на 10-12 к.с., придатних для обробки ділянок площею понад 50 соток. Перший варіант ідеально підходить для невеликих ділянок: такий агрегат легкий, маневровий, не боїться перепадів температури. Для обробки землі від 1 га краще вибирати техніку, що працює на дизелі.

Що потрібно знати, перш ніж купити акумулятор на мотоблок

Найбільш уразливий елемент – акумулятор для мотоблока, який відповідає за запуск двигуна і стабільну подачу електроенергії до системи запалювання та інших споживачів (фари, габаритів). Ознаками несправності акумулятора можуть бути труднощі із запуском мотоблока, особливо в холодну погоду, зниження потужності стартера або повна відсутність реакції під час увімкнення запалювання. Знос батареї часто призводить до перегріву електросистеми, пошкодження обмотки ротора генератора або навіть до короткого замикання, що може вивести з ладу дорожчі вузли.

Щоб уникнути таких проблем, важливо регулярно перевіряти рівень заряду і за необхідності купити акумулятор на мотоблок, наприклад, у магазині https://motoblok-tata.com.ua — відповідний за параметрами, такими як місткість (наприклад, 36-45 А-год) і пусковий струм (від 300 А залежно від моделі мотоблока).

На сайті реалізовано зручний пошуковий фільтр, кожна модель має фото і докладний опис технічних характеристик. Серед популярних моделей можна виділити:

Red Horse Vipiemme 50AH 12V (L+);

TTG 45AH 12V (R+);

TΛTΛ 18АH 12V OUTDO і багато інших.

Здебільшого на малогабаритних тракторах встановлюють свинцеві акумулятори. Деякі моделі мають полімерні механізми: вони довговічні, але ціна їх занадто висока.

Щоб підібрати виріб, зверніться до менеджера. Він надасть детальну консультацію, допоможе купити акумулятор на мотоблок відповідно до ваших вимог.

Чому варто обрати «Motoblok-TATA» для купівлі акумулятора на мотоблок?

Техніка справно прослужить не один сезон за умови використання якісних комплектуючих. Тому замовити акумулятор для мотоблока краще в надійному місці з гарантією якості. Компанія «Мотоблок-ТАТА» співпрацює з відомими брендами, такими як Bosch, Varta і TTG, що випускають сертифіковану продукцію. Для співпраці з магазином є низка причин:

широкий асортимент техніки, зокрема мотоблоків та їх комплектуючі;

конкурентоспроможні ціни;

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сучасний сервіс;

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Здійснити покупку можна з будь-якого регіону України. Діє доставляння товарів транспортними компаніями. Вибирайте високу якість за доступною вартістю!

Автор: Степаненко Ігор Олександрович (експерт Motoblok-Tata).