У ЄС виробники смартфонів почали вказувати довговічність батарей: які моделі найвитриваліші

Європейський Союз запровадив обов’язкове маркування енергоефективності для електронних пристроїв, що дало змогу оцінити справжню витривалість популярних смартфонів і планшетів. Згідно з новими вимогами, виробники мають надавати докладну інформацію про кількість циклів зарядки, які здатні витримати їхні гаджети. Про це повідомляє Android Authority.

Аналіз офіційних даних показав суттєві відмінності у довговічності акумуляторів різних брендів. Найвищі показники витривалості продемонстрували смартфони Samsung, розраховані на 2000 циклів зарядки для більшості моделей флагманської лінійки.

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Рейтинг витривалості за брендами

Samsung – лідер за довговічністю:

2000 циклів зарядки: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro, Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus.

1200 циклів зарядки: Galaxy A26, Galaxy A16.

Nothing – високі показники для середнього сегмента:

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1400 циклів зарядки: Phone 3, Phone 3a, Phone 3a Pro, CMF Phone 2 Pro.

Sony – преміум витривалість:

1400 циклів зарядки: Xperia 1 VII.

Fairphone – екологічний підхід:

1300 циклів зарядки: Fairphone 5.

1000 циклів зарядки: Fairphone 6.

Motorola – різнорідні показники:

1200 циклів зарядки: Edge 50, Edge 50 Neo.

1000 циклів зарядки: Razr 60, Razr 60 Ultra, Edge 60, Edge 60 Pro, Moto G86, Moto G75, Moto G56, Moto G35, Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05, Moto E15.

800 циклів зарядки: Moto G55.

OnePlus – середні показники:

1200 циклів зарядки: OnePlus 13R.

1000 циклів зарядки: OnePlus 13.

Google – стандартна витривалість:

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1000 циклів зарядки: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 8a.

Apple – стабільність лінійки:

1000 циклів зарядки: від iPhone 16 Pro Max до iPad Air M3.

Фахівці Android Authority зазначають, що переважна більшість сучасних смартфонів розрахована на 1000-1400 циклів зарядки. Водночас Samsung виявився найвитривалішим брендом, пропонуючи вдвічі більше циклів зарядки порівняно з конкурентами у флагманському сегменті.

Цикл зарядки визначають як повне розряджання акумулятора від 100% до 0% із подальшим зарядженням до максимального рівня. Практично це означає, що смартфон Samsung Galaxy S25 теоретично може витримати щоденну зарядку впродовж п’яти з половиною років, зберігаючи водночас прийнятну місткість батареї.

Нові правила маркування енергоефективності в Європейському Союзі набули чинності 20 червня 2025 року. Вони зобов’язують виробників смартфонів і планшетів надавати докладну інформацію про час автономної роботи акумулятора і його ефективність, що дає змогу споживачам приймати обґрунтованіші рішення під час вибору пристроїв.

Водночас з’явилися припущення, що майбутній iPhone 17 Air може мати найгірший час роботи без підзарядки в лінійці Apple. Для розв’язання цієї проблеми компанія розглядає можливість запропонувати спеціальний чохол із додатковою батареєю.