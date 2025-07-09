Латвія запустила систему екстреного оповіщення через мобільну мережу

В Латвії з 1 липня 2025 року почала працювати система екстреного оповіщення населення через технологію Cell Broadcast. Новий інструмент дає змогу швидко поінформувати жителів про надзвичайні ситуації й кризові події безпосередньо через мобільні телефони. Про запровадження системи повідомили на пресконференції в Міністерстві внутрішніх справ, пише Jauns.lv.

Технологія Cell Broadcast стала додатковим каналом оповіщення поряд із традиційними способами інформування — сиренами, повідомленнями в засобах масової інформації й соціальних мережах. Система дає змогу точно спрямовувати повідомлення лише до тих користувачів, які перебувають у зоні ризику.

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Міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс схарактеризував новий інструмент як ефективний спосіб управління кризовими ситуаціями. За його словами, система працює за принципом радіомовлення й дає змогу оповіщати людей про різні загрози — від природних катаклізмів до військової небезпеки.

Технологію Cell Broadcast використовуватимуть для попередження мешканців конкретних територій про можливі загрози. До них належать небезпечні погодні умови, повені, витоки хімічних речовин та інші надзвичайні ситуації.

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Система передбачає шість типів повідомлень:

Червоне попередження (Presidential Alerts) — критичні загрози для життя й здоров’я.

Помаранчеве попередження (Extreme Alerts) — екстремальні ситуації.

Жовте попередження (Severe Alerts) — серйозні загрози.

Попередження про зникнення дитини (Missing Child Alerts).

Повідомлення про завершення загрози (End of Threat Alerts).

Навчальне попередження (Exercise Alerts).

Повідомлення Cell Broadcast не є SMS-повідомленнями. Вони з’являються на телефоні в спеціальному форматі, супроводжуються унікальним звуковим сигналом і їх неможливо змінити чи переслати. Ця функція є окремою вбудованою технологією, відмінною від звичайних SMS, електронної пошти чи повідомлень у соціальних мережах.

Система працює подібно до радіомовлення — не потребує зворотного зв’язку й не заважає звичайному користуванню телефоном. Повідомлення є безплатними, не вимагають реєстрації чи підписки. Їх отримає будь-який телефон, який перебуває в зоні покриття відповідної базової станції.

Технологія функціонує незалежно від покоління мобільної мережі. Повідомлення отримуватимуть усі користувачі, які перебувають на території Латвії — туристи, сезонні робітники, студенти та інші групи населення. Навіть кнопкові телефони зможуть отримувати такі повідомлення за умови наявності відповідної функції.

Повідомлення поширюватимуться латиською мовою. В окремих випадках може додаватися переклад англійською. Відображення й коректність повідомлень залежить від операційної системи телефону. Користувачам Android необхідно ввімкнути латиський інтерфейс для правильного відображення заголовків. На пристроях Apple через брак повноцінного латиського інтерфейсу заголовки відображатимуться англійською мовою.

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Жителям радять регулярно оновлювати операційну систему своїх телефонів для своєчасного й коректного отримання повідомлень Cell Broadcast.

Запровадження системи стало результатом співпраці Інформаційного центру МВС і Державної пожежно-рятувальної служби з усіма мобільними операторами, які працюють в Латвії: LMT (віцепрезидент із технічних питань Гунарс Данбергс), Bite Latvija (генеральний директор Міндаугас Ракаускас) і Tele2 (директор технічного департаменту Ліга Круміня).

Вартість проєкту із запровадження Cell Broadcast склала 3,4 мільйона євро. З цієї суми 2,9 мільйона євро було виділено з Європейського фонду регіонального розвитку.