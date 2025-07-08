В Україні розпочав роботу новий спортивний стрімінговий сервіс Maincast.tv

Кіберспортивна студія Maincast запустила в Україні OTT-платформу для трансляцій спортивних змагань і кіберспортивних турнірів. Про це повідомила пресслужба мовника.

Платформа Maincast.tv пропонує користувачам широкий вибір спортивного контенту, зокрема прямі трансляції й записи матчів. Глядачі зможуть переглядати змагання з кіберспорту, снукеру, перегонів NASCAR, настільного тенісу, дартсу та футболу.

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Особливу увагу приділено футбольним трансляціям. Платформа показуватиме матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, ігри бразильської Серії A та матчі кваліфікації до єврокубків. Серед кіберспортивного контенту заплановані трансляції турнірів Esports World Cup 2025 з Dota 2.

Сервіс дає змогу переглядати записи матчів у зручний час, а також окремі хайлайти найкращих моментів змагань. Глядачі матимуть доступ до нових спортивних дисциплін, з якими раніше могли бути незнайомі.

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Перший великий турнір на платформі вже завершився — це був Золотий кубок КОНКАКАФ-2025. У стартовий день сервіс транслював снукер, футбольні матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та турнір United States Smash з настільного тенісу з англомовними коментаторами.

Maincast.tv стала логічним продовженням розвитку української кіберспортивної студії, яка раніше здебільшого організовувала й висвітлювала кіберспортивні події. Нова платформа розширює аудиторію компанії, пропонуючи контент для шанувальників традиційного спорту поряд із кіберспортивними трансляціями.

Платформа доступна за адресою Maincast.tv та працює в режимі реального часу з можливістю перегляду архівних матеріалів.

Запуск OTT-платформи став продовженням активного розвитку медіаекосистеми компанії в Україні. Восени минулого року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала нові лінійні канали й OTT-платформу від провідної східноєвропейської кіберспортивної компанії Maincast. У листопаді 2024 року Maincast також запустив власний однойменний телеканал, дистрибуцією якого зайнялася 1+1 media distribution. Канал став доступний для глядачів через OTT-платформи та регіональних IPTV-провайдерів з 30 листопада 2024 року.