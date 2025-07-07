RTL продає нідерландський підрозділ і купує німецьку платформу Sky Deutschland

Німецький медіаконцерн RTL Group здійснив масштабну реструктуризацію своїх активів: продав нідерландський підрозділ RTL Nederland бельгійській компанії DPG Media за 1,1 мільярда євро й водночас придбав німецьку цифрову платформу Sky Deutschland в американського концерну Comcast. Mediasat розповідає про деталі угод.

Продаж RTL Nederland схвалено

Нідерландський антимонопольний орган ACM офіційно схвалив продаж RTL Nederland компанії DPG Media. Угоду про продаж сторони оголосили ще в грудні 2023 року, коли також домовилися про налагодження співпраці на рекламному ринку.

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До складу проданого підрозділу RTL Nederland увійшли провідні телеканали: RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTL Z, RTL Lounge, RTL Crime, RTL Telekids, а також стрімінговий сервіс Videoland. Варто зазначити, що RTL7 має таку саму назву, як і станція, яку продали 2001 року групі ITI, котра сьогодні має назву TVN7. Згідно з умовами угоди нідерландські телеканали зможуть працювати під брендом RTL принаймні до грудня 2034 року.

Покупець DPG Media Group — бельгійська медіагрупа, яка активно працює як у Бельгії, так і в Нідерландах. Компанія має широкий портфель активів: найпопулярніший комерційний телеканал у Фландрії VTM, інтернет-портал nu.nl, радіостанцію BXFM 104,3 та щоденну газету «De Morgen». Діяльність групи охоплює телевізійний, радіомовний, інтернет та друкований сегменти медіаринку.

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Складна схема придбання Sky Deutschland

Водночас з продажем нідерландських активів RTL Group оголосила про придбання німецької цифрової платформи Sky Deutschland, яка обслуговує ринки Німеччини, Австрії та Швейцарії. Компанія Sky Europe, що належить американському концерну Comcast, уже кілька років шукала покупця для цього активу.

Угоду структуровано за складною схемою фінансування. RTL Group сплатить 150 мільйонів євро готівкою на момент закриття угоди, а решту суми виплатить через механізм «змінної винагороди». Цю додаткову виплату може активувати материнська компанія Sky будь-коли протягом п’яти років після завершення угоди, за умови, що ціна акцій RTL Group перевищить 41 євро. Максимальний розмір змінної винагороди обмежено 70 євро за акцію, що становить 377 мільйонів євро.

Згідно з умовами угоди RTL матиме право використовувати торгову марку Sky в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Люксембурзі, Ліхтенштейні та Південному Тіролі (автономна провінція в північній Італії з німецькомовним населенням).

У 2022 році експерти оцінювали вартість Sky Deutschland в 1 мільярд євро, проте остаточна ціна угоди виявилася значно нижчою через зміну ринкових умов.

Переваги від злиття

Придбання Sky Deutschland забезпечить RTL Group доступ до 11,5 мільйона абонентів платного телебачення. Німецький мовник очікує синергії в розмірі 250 мільйонів євро на рік протягом наступних трьох років завдяки оптимізації операційних процесів та об’єднанню ресурсів.

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Ключовою перевагою угоди стане розширення портфеля спортивних прав. Sky Deutschland володіє трансляційними правами на провідні спортивні події, зокрема німецьку Бундеслігу, англійську Прем’єр-лігу й перегони Формули-1. Ці права дозволять зробити привабливішою пропозицію стрімінгових сервісів RTL+ і WOW, що особливо важливо в умовах посиленої конкуренції з глобальними технологічними платформами. Представники RTL заявили, що якщо придбання схвалять регуляторні органи, це дозволить компанії стати третім за величиною постачальником стрімінгових послуг у Німеччині після Netflix і Amazon Prime.

«Разом RTL і Sky матимуть ще сильнішу позицію для інвестування в людей, контент і технології в Німеччині та Європі, конкуруючи з глобальними технологічними та стрімінговими гравцями», — заявив Томас Рабе, генеральний директор RTL Group.

Sky Deutschland виходить з кризи

Sky Deutschland демонструє позитивну динаміку після кількох років втрати абонентів. Дана Стронг, генеральна директорка Sky Group, підкреслила успішність реалізації плану відновлення платформи: «Sky Deutschland досягла значного поступу за останні три роки, продемонструвавши добрі операційні результати й досягнувши рекордної кількості клієнтів. Компанія йде до досягнення порога рентабельності EBITDA».

До завершення транзакції керівництво Sky Deutschland очолюватиме Барні Міллс, який і далі виконуватиме функції генерального директора. Після завершення угоди головний офіс RTL Deutschland залишиться в Кельні, а Sky Deutschland збереже свою штаб-квартиру в Мюнхені.

Історія Sky Deutschland

Історія Sky Deutschland почалася 1991 року, коли на супутнику Astra 1A запустили аналоговий супутниковий телеканал Premiere у кодованому режимі. Засновниками проєкту виступили Kirch Group, Bertelsmann і Canal+. 1997 року платформа перейшла на цифрове мовлення й розширила пропозицію додатковими каналами.

З 2008 року контрольний пакет акцій Premiere почав скуповувати медіаконцерн News Corporation, який належить Руперту Мердоку. 2009 року відбувся ребрендинг платформи на Sky Deutschland. У жовтні 2018 року американський концерн Comcast перейняв усі акції британської Sky, яка з 2015 року була єдиним власником німецької платформи.

Після завершення угоди Comcast продовжуватиме розвиток Sky у Великій Британії та Італії, зосередившись виключно на цих ринках.