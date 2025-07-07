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Американський оператор відмовляє новим абонентам у підключенні супутникового телебачення. Поки — експериментально

НовиниТелебачення
Супутникова антена DirecTV
Kentuckyfriedtucker / Wikimedia

Американський оператор платного телебачення DirecTV почав випробування на окремих ринках з обмеження можливості підключення супутникового телебачення для нових клієнтів. Компанія тестує модель, за якої нові абоненти можуть підключатися лише до потокового сервісу, не використовуючи традиційне супутникове обладнання. Про це повідомляє видання Cord Cutters News.

На офіційному сайті DirecTV з’явилося спеціальне повідомлення для потенційних клієнтів: «Супутниковий сервіс DirecTV наразі доступний не у всіх регіонах. Перевірте адресу надання послуги, ввівши поштовий індекс адреси, де ви хочете отримувати послугу DirecTV. Хочете той самий пакет без супутника? Перейдіть на додаток DirecTV Streaming зараз, обравши цю опцію».

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Представники компанії підкреслили експериментальний характер ініціативи. «На окремих ринках цей обмежений у часі тестовий період підвищить обізнаність про нашу послугу потокового мовлення без супутника, яка швидко стала кращим розв’язанням для нових споживачів», — заявила компанія.

DirecTV відмовилася розкрити точну кількість та назви ринків, які беруть участь у випробуваннях. За інформацією Cord Cutters News, експеримент переважно стосується великих міст із надійним високошвидкісним доступом до мережі. У сільських районах з обмеженим широкосмуговим доступом нові клієнти все ще можуть обирати супутниковий сервіс, хоча компанія заохочує і їх вивчати пропозиції та можливості власного потокового сервісу.

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Тестування проводиться на тлі активного розширення присутності DirecTV на ринку потокового мовлення. Компанія нещодавно запустила безплатну послугу FAST під назвою MyFree DirecTV, яка включає щонайменше 105 каналів. FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) — це безплатні потокові канали з рекламним фінансуванням, які надають програми за визначеним розкладом, подібно до традиційного телебачення, але через інтернет-з’єднання.

Раніше цього року компанія також запустила спеціалізований пакет MySports із 40 каналами в рамках переходу до концепції «жанрових пакетів» — менших колекцій каналів за інтересами.

Потокові послуги DirecTV доступні на популярних пристроях, зокрема Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, а також власному пристрої Gemini компанії. За поточними оцінками, DirecTV обслуговує близько 11 мільйонів підписників, які користуються як супутниковим, так і потоковим телебаченням.

Зміни в стратегії DirecTV відбуваються в період корпоративних трансформацій компанії. Американська інвестиційна компанія TPG Capital оголосила про придбання 70% акцій оператора в телекомунікаційного гіганта AT&T за 7,6 мільярда доларів. Завершення угоди очікується в другому півріччі 2025 року.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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