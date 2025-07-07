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115 базових станцій Vodafone перевели на оптику: як це вплине на зв’язок?

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Vodafone оновлює мережу ФРІНЕТ
Фото: Vodafone Україна

Компанія Vega під’єднала перші 115 базових станцій Vodafone до швидкісної волоконно-оптичної мережі xPON. Цей крок має поліпшити якість мобільного зв’язку й підготувати інфраструктуру до запровадження сучасних стандартів зв’язку, зокрема 5G. Про це редакції Mediasat повідомили в дирекції з корпоративного управління Vega Telecom.

Технологія xPON забезпечує швидкість передавання даних до 1 Гбіт/с з можливістю нарощування до 10 Гбіт/с без потреби замінювати наявну кабельну інфраструктуру. Перехід базових станцій на оптичне під’єднання дає змогу помітно підвищити стабільність мережі під час пікових навантажень.

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Модернізація передбачає зменшення затримок у передаванні даних і поліпшення синхронізації сигналу. Це особливо важливо для міських районів з високою концентрацією користувачів, де споживання мобільного трафіку постійно зростає. Оптичне з’єднання замінює радіорелейні лінії зв’язку, що забезпечує вищу надійність системи.

Vega під'єднала понад сто базових станцій Vodafone до оптичної мережі

Андрій Павлюк, керівник проєкту в Vega, підкреслив, що під’єднання 115 базових станцій є проміжним результатом першого етапу модернізації. «Ми переводимо мобільний зв’язок на оптичну основу, готуючи інфраструктуру до майбутніх навантажень і забезпечуючи цифрову стійкість країни в довгостроковій перспективі», — зазначив він.

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Додатковою перевагою оптичного під’єднання є підвищення енергонезалежності мережі завдяки зменшенню кількості активного обладнання й відповідно меншій залежності від електроживлення. Це критично важливо в умовах нестабільного електропостачання.

Група компаній планує продовжити системний перехід на технологію xPON по всій території України. Мета — забезпечити стабільний, енергонезалежний і технологічно сучасний мобільний зв’язок для всіх українців.

Vega — національний телеком-оператор, що розвиває фіксований зв’язок у складі групи Vodafone Україна. Компанія спеціалізується на наданні широкосмугового доступу до інтернету за технологією GPON, інтернет-телефонії й передаванні даних. Оперативне управління здійснює ПрАТ «Фарлеп-Інвест», генеральний директор — Сергій Скрипніков.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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