115 базових станцій Vodafone перевели на оптику: як це вплине на зв’язок?

Компанія Vega під’єднала перші 115 базових станцій Vodafone до швидкісної волоконно-оптичної мережі xPON. Цей крок має поліпшити якість мобільного зв’язку й підготувати інфраструктуру до запровадження сучасних стандартів зв’язку, зокрема 5G. Про це редакції Mediasat повідомили в дирекції з корпоративного управління Vega Telecom.

Технологія xPON забезпечує швидкість передавання даних до 1 Гбіт/с з можливістю нарощування до 10 Гбіт/с без потреби замінювати наявну кабельну інфраструктуру. Перехід базових станцій на оптичне під’єднання дає змогу помітно підвищити стабільність мережі під час пікових навантажень.

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Модернізація передбачає зменшення затримок у передаванні даних і поліпшення синхронізації сигналу. Це особливо важливо для міських районів з високою концентрацією користувачів, де споживання мобільного трафіку постійно зростає. Оптичне з’єднання замінює радіорелейні лінії зв’язку, що забезпечує вищу надійність системи.

Андрій Павлюк, керівник проєкту в Vega, підкреслив, що під’єднання 115 базових станцій є проміжним результатом першого етапу модернізації. «Ми переводимо мобільний зв’язок на оптичну основу, готуючи інфраструктуру до майбутніх навантажень і забезпечуючи цифрову стійкість країни в довгостроковій перспективі», — зазначив він.

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Додатковою перевагою оптичного під’єднання є підвищення енергонезалежності мережі завдяки зменшенню кількості активного обладнання й відповідно меншій залежності від електроживлення. Це критично важливо в умовах нестабільного електропостачання.

Група компаній планує продовжити системний перехід на технологію xPON по всій території України. Мета — забезпечити стабільний, енергонезалежний і технологічно сучасний мобільний зв’язок для всіх українців.

Vega — національний телеком-оператор, що розвиває фіксований зв’язок у складі групи Vodafone Україна. Компанія спеціалізується на наданні широкосмугового доступу до інтернету за технологією GPON, інтернет-телефонії й передаванні даних. Оперативне управління здійснює ПрАТ «Фарлеп-Інвест», генеральний директор — Сергій Скрипніков.