Як завантажити та встановити BAF 1C: покрокова інструкція

Платформа BAF (Business Automation Framework) стрімко набирає популярності в Україні як сучасна альтернатива 1С. Вона відкрита, безпечна й адаптована до вимог українського бізнесу. Якщо ви вирішили перейти на BAF або спробувати його у справі — першим кроком буде правильне встановлення. Нижче — покрокова інструкція, як завантажити платформу BAF і налаштувати її для роботи.

Крок 1: Перейдіть на офіційне джерело

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Перш за все, варто отримати дистрибутив платформи з перевіреного джерела. Зайдіть на сайт це офіційний ресурс спільноти розробників та користувачів BAF в Україні.

На головній сторінці ви знайдете кнопку «Завантажити BAF». Доступні різні варіанти для локальної установки або використання у хмарному середовищі.

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Крок 2: Виберіть потрібну версію

У розділі завантажень оберіть актуальну версію платформи. Вона зазвичай містить:

BAF Server — ядро системи;

— ядро системи; BAF Studio — інструмент для створення та редагування конфігурацій;

— інструмент для створення та редагування конфігурацій; Прикладні рішення — типові конфігурації для бухгалтерії, торгівлі тощо.

Залежно від вашого проєкту або задачі, ви можете завантажити повний комплект або лише потрібні компоненти.

Крок 3: Підготуйте середовище

Для запуску BAF знадобиться базове серверне середовище. Система підтримує роботу на:

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Windows (рекомендовано для початку);

(рекомендовано для початку); Linux (для серверного використання).

BAF працює з PostgreSQL як основною СУБД, тому потрібно встановити відповідний сервер баз даних.

Крок 4: Встановіть BAF

Розпакуйте архів із платформою та запустіть інсталятор або конфігураційний скрипт, залежно від обраної версії.

У процесі вас попросять:

вказати шлях до бази даних;

обрати порт для сервера;

налаштувати облікові записи адміністратора.

Після завершення установки система автоматично згенерує початкову конфігурацію.

Крок 5: Створіть перший проєкт

Запустіть BAF Studio — це середовище, в якому ви можете створювати нові бізнес-додатки або редагувати наявні.

BAF дозволяє створити прикладне рішення з нуля або адаптувати типову конфігурацію під свої потреби. Усе налаштовується у зручному інтерфейсі з логічною структурою — довідники, документи, звіти, обробки.

Крок 6: Установка BAF для бізнесу – завершення і тестування

Після першого запуску рекомендується:

перевірити права доступу для користувачів;

налаштувати резервне копіювання;

протестувати обробку документів та звітність.

Платформа готова до використання — ви можете запускати рішення у браузері, на сервері чи в хмарі.

Порада для початківців

Для перших кроків рекомендуємо скористатися типовими шаблонами рішень — це значно спростить знайомство з платформою. А для глибшого налаштування — зверніться до спільноти або залучіть досвідченого інтегратора.

BAF — це гнучкий інструмент, який дозволяє українському бізнесу створювати свої облікові системи на сучасній технологічній базі. Якщо ви шукаєте надійну заміну 1С — цей шлях варто спробувати.