Як завантажити та встановити BAF 1C: покрокова інструкція

Платформа BAF (Business Automation Framework) стрімко набирає популярності в Україні як сучасна альтернатива 1С. Вона відкрита, безпечна й адаптована до вимог українського бізнесу. Якщо ви вирішили перейти на BAF або спробувати його у справі — першим кроком буде правильне встановлення. Нижче — покрокова інструкція, як завантажити платформу BAF і налаштувати її для роботи.
Крок 1: Перейдіть на офіційне джерело
Перш за все, варто отримати дистрибутив платформи з перевіреного джерела. Зайдіть на сайт це офіційний ресурс спільноти розробників та користувачів BAF в Україні.
На головній сторінці ви знайдете кнопку «Завантажити BAF». Доступні різні варіанти для локальної установки або використання у хмарному середовищі.
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Крок 2: Виберіть потрібну версію
У розділі завантажень оберіть актуальну версію платформи. Вона зазвичай містить:
- BAF Server — ядро системи;
- BAF Studio — інструмент для створення та редагування конфігурацій;
- Прикладні рішення — типові конфігурації для бухгалтерії, торгівлі тощо.
Залежно від вашого проєкту або задачі, ви можете завантажити повний комплект або лише потрібні компоненти.
Крок 3: Підготуйте середовище
Для запуску BAF знадобиться базове серверне середовище. Система підтримує роботу на:
- Windows (рекомендовано для початку);
- Linux (для серверного використання).
BAF працює з PostgreSQL як основною СУБД, тому потрібно встановити відповідний сервер баз даних.
Крок 4: Встановіть BAF
Розпакуйте архів із платформою та запустіть інсталятор або конфігураційний скрипт, залежно від обраної версії.
У процесі вас попросять:
- вказати шлях до бази даних;
- обрати порт для сервера;
- налаштувати облікові записи адміністратора.
Після завершення установки система автоматично згенерує початкову конфігурацію.
Крок 5: Створіть перший проєкт
Запустіть BAF Studio — це середовище, в якому ви можете створювати нові бізнес-додатки або редагувати наявні.
BAF дозволяє створити прикладне рішення з нуля або адаптувати типову конфігурацію під свої потреби. Усе налаштовується у зручному інтерфейсі з логічною структурою — довідники, документи, звіти, обробки.
Крок 6: Установка BAF для бізнесу – завершення і тестування
Після першого запуску рекомендується:
- перевірити права доступу для користувачів;
- налаштувати резервне копіювання;
- протестувати обробку документів та звітність.
Платформа готова до використання — ви можете запускати рішення у браузері, на сервері чи в хмарі.
Порада для початківців
Для перших кроків рекомендуємо скористатися типовими шаблонами рішень — це значно спростить знайомство з платформою. А для глибшого налаштування — зверніться до спільноти або залучіть досвідченого інтегратора.
BAF — це гнучкий інструмент, який дозволяє українському бізнесу створювати свої облікові системи на сучасній технологічній базі. Якщо ви шукаєте надійну заміну 1С — цей шлях варто спробувати.