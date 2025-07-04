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Google запустила ШІ-модель для створення відео Veo 3 в Україні й 158 інших країнах

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Google Veo 3

Google оголосила про міжнародний запуск нової моделі штучного інтелекту Veo 3, призначеної для генерації відеоконтенту. Технологія стала доступною користувачам у 159 країнах світу, зокрема й в Україні. Про це компанія повідомила в офіційному анонсі.

Нову функцію вбудовано безпосередньо в застосунок Gemini — у веббраузері й мобільних додатках. Користувачі можуть створювати відеоролики тривалістю до восьми секунд, використовуючи текстові описи бажаного контенту. Доступ до Veo 3 мають лише власники передплати Google AI Pro з обмеженням до трьох відео на день.

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Корпорація запровадила систему маркування створеного контенту для забезпечення прозорості. Усі створені відеоматеріали отримують видимий водяний знак та вбудовану мітку SynthID, яка дозволяє ідентифікувати штучне походження контенту. За словами представника Google Джоша Вудворда, розробники планують розширити функціональність Gemini, додавши можливість створення відео на основі статичних зображень.

Система ідентифікації SynthID наразі проходить випробування. Найближчим часом Google планує зробити її загальнодоступною для ширшого кола користувачів технологій штучного інтелекту.

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Серед демонстраційних прикладів можливостей Veo 3 компанія показала відео, де штучний інтелект створив сцену приготування українського борщу котиком. Це демонструє здатність моделі відтворювати культурно-специфічні сцени та складні дії.

Запуск Veo 3 продовжує розвиток технологій відеогенерації Google, розпочатий минулого року. Нагадаємо, на щорічній конференції Google I/O 2024 компанія вперше представила свою нейромережу Veo для створення коротких відеороликів на основі текстових описів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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