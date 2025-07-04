Американські інженери запустили першу місію з автономного стикування супутників за допомогою GPS

Американська компанія AVS US разом з Університетом Північної Дакоти та Корнелльським університетом вивела на орбіту два мініатюрні супутники для проведення унікального експерименту. Місія UND ROADS має показати можливість повністю автономного стикування космічних апаратів, використовуючи лише сигнали GPS без камер, лазерів чи наземного керування. Як повідомляє компанія AVS US, це перша у світі спроба такого роду операції.

Два супутники у форматі CubeSat запустили 1 липня 2025 року на борту ракети SpaceX Falcon 9 у межах місії Transporter-14. Космічні апарати мають бортові DGPS-модулі для високоточного визначення положення, магнітні стикувальні інтерфейси й спеціальні алгоритми навігації.

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Місія UND ROADS є продовженням проєкту PAN (Pathfinder for Autonomous Navigation), який розпочали в Корнелльському університеті. Попередня програма мала випробувати GPS-стикування CubeSat, але натрапила на труднощі під час пандемії COVID-19. Попри це, PAN заклав основу для подальших розробок. AVS US та UND поліпшили як апаратну частину, так і програмне забезпечення для гарантування надійної роботи на орбіті.

«PAN дав нам оманливо просту концепцію для дуже складного технічного виклику», — каже Рамон Бланко Масейрас, глава космічного підрозділу AVS US. За його словами, команда доставила супутники менш ніж за два роки, що є неймовірно швидким терміном для місії такої складності.

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Професор астронавтичної інженерії Корнелльського університету Мейсон Пек, керівник проєкту PAN, високо оцінив якість втілення ідеї. «AVS і UND взяли те, що я вважав гарною ідеєю, і втілили її з набагато більшою строгістю», — підкреслив він.

Наразі обидва супутники перебувають на низькій навколоземній орбіті й проходять перевірку систем. Операцію зі зближення і стикування заплановано на кінець 2025 року. Технічні деталі місії, зокрема архітектуру, алгоритми GPS-навігації та особливості стикування, представлять у серпні 2025 року на конференції Small Satellite Conference.

Успішне проведення експерименту може вплинути на розвиток кількох напрямів космічної індустрії. Цивільні програми NASA з ремонту і дозаправляння супутників зможуть отримати нову технологічну базу. Військові проєкти Міністерства оборони США, пов’язані зі стійкою космічною логістикою, також можуть скористатися результатами досліджень.

«Ця демонстрація може переосмислити космічні операції», — вважає Масейрас. На його думку, це крок до орбітального ремонту, дозаправлення, самозбирання мегаструктур і навіть створення першого міста в космосі.

Компанія AVS, раніше відома за проєктами в галузі ядерного синтезу і прискорювачів частинок у Європі, з’явилася на американському ринку у 2019 році. Місія ROADS стала першим проєктом, де AVS виступила генеральним підрядником з проєктування і запуску супутників на території США.

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Інженери підкреслюють актуальність розробки з огляду на сучасний стан космічної індустрії. У космосі працюють тисячі супутників, але більшість із них не можна обслуговувати після запуску. Успіх ROADS може стати поворотним моментом від «одноразових» місій до обслуговуваних, модульних і самовідновлюваних космічних систем.