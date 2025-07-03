Медіасервіс MEGOGO у межах партнерства з Warner Bros. Discovery забезпечить українську аудіодоріжку для трансляції Тур де Франс-2025 на телеканалі Eurosport 1. Престижні велосипедні змагання розпочнуться 5 липня й триватимуть до 27 липня 2025 року. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі MEGOGO.

Шосейний Гранд-тур цього року пройде виключно територією Франції — це трапляється вперше за останні п’ять років. Загальна відстань становитиме 3338,8 кілометра, її розподілять на 21 етап протягом 23 днів змагань.

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Коментувати Тур де Франс українською будуть досвідчені спортивні журналісти Олексій Борисовський, Інна Волочай та Андрій Білик. Українськомовний коментар буде доступний не лише на платформі MEGOGO, а й у пропозиціях інших офіційних трансляторів телеканалів Eurosport.

Співпраця між MEGOGO та Warner Bros. Discovery була анонсована у травні поточного року. Це дозволить українським уболівальникам стежити за ходом змагань рідною мовою.

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Маршрут Тур де Франс-2025 стартує у французькому місті Лілль. Традиційний фінальний етап повернеться на Єлисейські поля в Парижі. Минулого року змагання завершилися в Ніцці через проведення літніх Олімпійських ігор.

Для користувачів платформи MEGOGO, які мають встановлену англійську аудіодоріжку за замовчуванням, є можливість змінити мову коментування. Потрібно натиснути «коліщатко» налаштувань під час перегляду каналу Eurosport, обрати пункт «Аудіодоріжка» й вибрати «Українська» зі списку доступних варіантів.