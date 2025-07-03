Медіасервіс MEGOGO у межах партнерства з Warner Bros. Discovery забезпечить українську аудіодоріжку для трансляції Тур де Франс-2025 на телеканалі Eurosport 1. Престижні велосипедні змагання розпочнуться 5 липня й триватимуть до 27 липня 2025 року. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі MEGOGO.
Шосейний Гранд-тур цього року пройде виключно територією Франції — це трапляється вперше за останні п’ять років. Загальна відстань становитиме 3338,8 кілометра, її розподілять на 21 етап протягом 23 днів змагань.
Коментувати Тур де Франс українською будуть досвідчені спортивні журналісти Олексій Борисовський, Інна Волочай та Андрій Білик. Українськомовний коментар буде доступний не лише на платформі MEGOGO, а й у пропозиціях інших офіційних трансляторів телеканалів Eurosport.
Співпраця між MEGOGO та Warner Bros. Discovery була анонсована у травні поточного року. Це дозволить українським уболівальникам стежити за ходом змагань рідною мовою.
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Маршрут Тур де Франс-2025 стартує у французькому місті Лілль. Традиційний фінальний етап повернеться на Єлисейські поля в Парижі. Минулого року змагання завершилися в Ніцці через проведення літніх Олімпійських ігор.
Для користувачів платформи MEGOGO, які мають встановлену англійську аудіодоріжку за замовчуванням, є можливість змінити мову коментування. Потрібно натиснути «коліщатко» налаштувань під час перегляду каналу Eurosport, обрати пункт «Аудіодоріжка» й вибрати «Українська» зі списку доступних варіантів.