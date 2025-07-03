UARU
UARU

MEGOGO здобув права на трансляцію бою Усик — Дюбуа

НовиниСтримінгові сервіси
MEGOGO покаже бій Усик — Дюбуа

Медіасервіс MEGOGO транслюватиме вечір боксу з Лондона, головною подією якого стане бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі MEGOGO.

Боксерський поєдинок відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на арені Вемблі в Лондоні. Українець Олександр Усик захищатиме титули WBC, WBO, WBA та IBO, а британець Даніель Дюбуа — пояс IBF.

- Реклама -

Бій побачать користувачі з передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK XL». Головний поєдинок із місця подій коментуватиме Володимир Кобельков. Глядачі зможуть переглянути бій у розділі «Єдиноборства», на каналі «MEGOGO Гонг» і на спеціальному поп-ап каналі в розділі «Телебачення».

Програма вечора розпочнеться з попередніх боїв приблизно о 19:00 за київським часом. Основний кард стартуватиме близько 20:30 поєдинком українських надважковаговиків — Андрій Новицький захищатиме титул чемпіона WBC International у бою проти Владислава Сіренка.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Далі в ринг вийде український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, який змагатиметься за титули IBF та WBA Continental проти британця Льюїса Едмонсона.

Головний бій розпочнеться близько 23:30 за київським часом. Вечір боксу завершиться до 01:00 відповідно до регламенту арени Вемблі.

Під час студійних програм MEGOGO планує співпрацю з українською платформою Ready to Fight, що забезпечить поглиблену аналітику для шанувальників боксу.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року у Вроцлаві, де український боксер переміг нокаутом у дев’ятому раунді й зберіг свої титули WBO, WBA, IBO та IBF. MEGOGO також транслював той поєдинок для українських глядачів. Попередній бій-реванш Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі став найпопулярнішою спортивною подією на платформі MEGOGO за кількістю переглядів у 2024 році.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Google запустила ШІ-модель для створення відео Veo 3 в Україні й 158 інших країнах

Google оголосила про міжнародний запуск нової моделі штучного інтелекту Veo 3, призначеної для генерації відеоконтенту. Технологія стала доступною користувачам у 159 країнах світу, зокрема й в Україні.
Новини

Американські інженери запустили першу місію з автономного стикування супутників за допомогою GPS

Американська компанія AVS US вивела на орбіту два мініатюрні супутники для проведення унікального експерименту. Місія UND ROADS має показати можливість повністю автономного стикування космічних апаратів, використовуючи лише сигнали GPS без камер, лазерів чи наземного керування.
Новини

«Ланет» розгорнув у Києві мережу XGPON зі швидкістю до 10 Гбіт/с

Провайдер «Ланет» увімкнув перший сегмент мережі 10G-PON (XGPON) у столиці, охопивши понад 107 тисяч домогосподарств.
Новини

MEGOGO забезпечить українську аудіодоріжку для трансляцій Тур де Франс-2025 на каналі Eurosport 1

Медіасервіс MEGOGO у межах партнерства з Warner Bros. Discovery забезпечить українську аудіодоріжку для трансляції Тур де Франс-2025 на телеканалі Eurosport 1. Аудіодоріжка буде доступна у всіх операторів, які є офіційними трансляторами телеканалів Eurosport.
Новини

MEGOGO та Суспільне транслюватимуть жіночий чемпіонат Європи-2025

Українські глядачі матимуть змогу переглядати всі матчі жіночого чемпіонату Європи з футболу УЄФА-2025, який відбуватиметься у Швейцарії з 2 до 27 липня. Права на трансляцію турніру здобули медіасервіс MEGOGO та Суспільне Мовлення.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати