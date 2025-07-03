Медіасервіс MEGOGO транслюватиме вечір боксу з Лондона, головною подією якого стане бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі MEGOGO.

Боксерський поєдинок відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на арені Вемблі в Лондоні. Українець Олександр Усик захищатиме титули WBC, WBO, WBA та IBO, а британець Даніель Дюбуа — пояс IBF.

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Бій побачать користувачі з передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK XL». Головний поєдинок із місця подій коментуватиме Володимир Кобельков. Глядачі зможуть переглянути бій у розділі «Єдиноборства», на каналі «MEGOGO Гонг» і на спеціальному поп-ап каналі в розділі «Телебачення».

Програма вечора розпочнеться з попередніх боїв приблизно о 19:00 за київським часом. Основний кард стартуватиме близько 20:30 поєдинком українських надважковаговиків — Андрій Новицький захищатиме титул чемпіона WBC International у бою проти Владислава Сіренка.

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Далі в ринг вийде український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, який змагатиметься за титули IBF та WBA Continental проти британця Льюїса Едмонсона.

Головний бій розпочнеться близько 23:30 за київським часом. Вечір боксу завершиться до 01:00 відповідно до регламенту арени Вемблі.

Під час студійних програм MEGOGO планує співпрацю з українською платформою Ready to Fight, що забезпечить поглиблену аналітику для шанувальників боксу.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року у Вроцлаві, де український боксер переміг нокаутом у дев’ятому раунді й зберіг свої титули WBO, WBA, IBO та IBF. MEGOGO також транслював той поєдинок для українських глядачів. Попередній бій-реванш Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі став найпопулярнішою спортивною подією на платформі MEGOGO за кількістю переглядів у 2024 році.