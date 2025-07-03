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«Ланет» розгорнув у Києві мережу XGPON зі швидкістю до 10 Гбіт/с

НовиниТелеком
Мережа Ланет 10G PON
Mediasat / ChatGPT Image

«Ланет» — провайдер інтернет-послуг і кабельного телебачення — увімкнув перший сегмент мережі 10G-PON (XGPON) у столиці, охопивши понад 107 тисяч домогосподарств. Про це повідомив директор компанії Маріан Івасюк у Facebook.

Компанія планує значно розширити покриття нової технології вже найближчим часом. До осені 2025 року «Мережа Ланет» має намір ввести в експлуатацію додатковий сегмент мережі, який забезпечить високошвидкісним інтернетом ще 50 тисяч потенційних підключень.

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Водночас із запуском нової мережевої інфраструктури провайдер представив оновлені тарифні плани на основі PON-технології. Нові пропозиції вже можна переглянути й замовити на офіційному вебсайті компанії.

Результати тестування швидкості з’єднання показують виняткові показники продуктивності мережі. За даними, отриманими через додаток Speedtest, користувачі мережі «Мережа Ланет» фіксують швидкість завантаження на рівні 7016 Мбіт/с та вивантаження — 2266 Мбіт/с. Особливо вражає показник затримки сигналу, який становить лише 1,77 мілісекунди.

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Технологія 10G-PON — найсучасніший стандарт пасивних оптичних мереж, який забезпечує теоретичну пропускну спроможність до 10 Гбіт/с для висхідного потоку та до 2,5 Гбіт/с для низхідного потоку. Це в 4-10 разів перевищує можливості традиційної технології GPON.

Ключові переваги нової технології — надзвичайно висока швидкість передавання даних, покращена продуктивність мережі, стабільна якість з’єднання й рекордно низька затримка сигналу. Останній параметр особливо важливий для онлайн-ігор і відеоконференцій, де кожна мілісекунда має значення.

Технологія 10G-PON особливо ефективна в умовах високого навантаження на мережевий трафік. Вона дає змогу десяткам абонентів водночас отримувати гігабітні швидкості без істотного падіння якості з’єднання, що робить її ідеальним рішенням для густонаселених районів столиці.

Запуск 10G-PON у Києві — частина стратегії модернізації телекомунікаційної інфраструктури й переходу до технологій нового покоління. Ця технологія становить еволюційний розвиток уже наявних стандартів GPON, xPON та EPON, забезпечуючи користувачам доступ до найшвидшого інтернету на ринку України.

Варто зазначити, що столичний ринок високошвидкісних інтернет-послуг активно розвивається. Раніше київський провайдер «UTELS» розгорнув найбільшу в столиці мережу за технологією XG-PON, яка охоплює понад 500 багатоквартирних будинків і забезпечує швидкість передавання даних до 2,5 Гбіт/с.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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