24 ноября король Бельгии Филипп открыл в Шарлеруа завод компании Aerospacelab, которая с 30 ноября будет называться Ectro. Инвестиции в завод составляют 100 млн евро. Он рассчитан на выпуск до 500 спутников в год и, как сообщает бельгийское агентство Belga, является крупнейшим спутниковым заводом в Европе.

В частности, на заводе будут производить спутники для IRIS² — системы защищенной связи, которую создает Евросоюз. Она должна обеспечить правительствам стран ЕС и коммерческим пользователям высокоскоростную связь — например, в чрезвычайных ситуациях. IRIS² задумана как конкурент сети Starlink Илона Маска. Еще в марте еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сравнил эти две системы и, ссылаясь на экспертов, предположил, что европейская может оказаться технологически лучше.

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В сентябре стало известно, что Aerospacelab вместе с партнерами получила контракт на 2,4 млрд евро. По этому соглашению компания изготовит 264 из 348 спутников группировки IRIS².

Пока завод не работает. По данным Euronews, в январе в его овальное здание площадью около 20 тыс. м² переедет персонал, а начать производство планируют до конца 2028 года. Belga пишет, что сначала на заводе будут работать 500 человек, а к концу 2027 года — 1000.

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Aerospacelab основал в 2018 году Бенуа Депер, который до сих пор возглавляет компанию. По его словам, она росла даже быстрее, чем рассчитывали в самой компании, и из «крошечного стартапа» превратилась в крупный проект, важный для «космического суверенитета» Европы. О строительстве «мегафабрики» Aerospacelab объявила в 2022 году, а возводить ее начали в мае 2024-го. Депер надеется, что название Ectro будут реже произносить и писать с ошибками, чем Aerospacelab.

Напомним, в сентябре ЕС начал переговоры с Украиной о ее присоединении к IRIS² и Govsatcom — системе, которая объединяет правительственные спутниковые ресурсы стран Евросоюза.