3 ноября «Киевстар» зарегистрировал филиал в Варшаве. Пресс-служба оператора пояснила изданию NV Бизнес, что новое подразделение будет работать с европейскими партнерами компании и следить, чтобы ее деятельность соответствовала регуляторным требованиям Европейского союза.

Дату регистрации и адрес филиала приводит база польских компаний Monitor Firm делового издания Puls Biznesu. Подразделение зарегистрировано по адресу улица Товарова, 28, в варшавском районе Воля. По этому адресу находится Generation Park Z — 16-этажный бизнес-центр класса А, одно из трех зданий комплекса Generation Park.

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Польский филиал — не единственная зарубежная структура «Киевстара». В июле 2026 года его материнская компания Kyivstar Group открыла офис в Нью-Йорке для работы с инвесторами. Кроме того, офис сопровождает листинг на американской бирже Nasdaq, где акциями Kyivstar Group торгуют с середины августа 2025 года.

Напомним, 6 ноября президент «Киевстара» Александр Комаров заявил, что оператор стремится занять ведущее место в сфере искусственного интеллекта в Украине. Одной из составляющих этого направления он назвал облачные технологии. В октябре компания укрепила позиции на этом рынке, купив провайдера GigaCloud почти за 2,28 млрд грн.