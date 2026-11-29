С 1 декабря 2026 года платформа «Киевстар ТВ» повышает абонплату за пакеты «Премиум HD», «Взрослый», «Кино Ультра» и «Плюс». «Премиум HD» подорожает с 200 до 299 грн в месяц, а остальные три — с 50 до 99 грн.

Судя по нынешним ценам на сайтах «Киевстара» и «Киевстар ТВ», «Взрослый», «Кино Ультра» и «Плюс» подорожают почти вдвое, а «Премиум HD» — примерно в полтора раза. Эти три — дополнительные пакеты, за которые платят сверх основного тарифа. «Плюс», например, расширяет до уровня «Премиум HD» «Суперсилу Киевстар ТВ» — доступ к платформе, который абоненты мобильной связи и домашнего интернета «Киевстара» получают без доплаты. Пакета «Базовая» за 120 грн в месяц в списке изменений нет.

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Цены изменятся как для новых, так и для нынешних пользователей. Проверить стоимость своего пакета можно в сервисе «Киевстар ТВ» или в приложении «Мой Киевстар». Тем, кого обновленные условия не устраивают, компания предлагает выбрать другой из действующих пакетов или, как предусматривает законодательство, досрочно расторгнуть договор.

«Киевстар ТВ» объясняет подорожание тем, что цены на эти пакеты не менялись пять лет. Кроме того, по словам компании, растут расходы на приобретение контента и развитие сервиса. За эти пять лет платформа пополнила библиотеку фильмов, сериалов и мультфильмов, добавила новые телеканалы и эксклюзивные проекты, а также создала собственные продукты в поддержку украинского кино. Самый новый из них — вертикальная комедия «Только села» с Риммой Зюбиной, трейлер которой платформа показала 23 ноября.

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Напомним, со 2 сентября «Киевстар» повысил цену подписки YouTube Premium, которую предлагает своим абонентам, — с 90 до 159 грн в месяц.