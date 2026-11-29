27 ноября Министерство по налогам и сборам Беларуси решило с 1 декабря ограничить доступ к Spotify. Компания так и не погасила долг по НДС, хотя, как уверяет ведомство, оно активно с ней работало.

В сообщении, которое министерство опубликовало на своем сайте, Spotify не назван — речь идет лишь о «музыкальном сервисе плательщика-нерезидента». Однако шведская компания Spotify AB значится в перечне иностранных должников по НДС, доступ к ресурсам которых ведомство ограничивает. Решение касается сайтов spotify.com и open.spotify.com, а также приложения Spotify: Music and Podcasts.

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По словам налоговиков, Spotify не сможет распространять контент в Беларуси, а компании станет сложнее получать выручку от белорусских подписчиков. Тем, кто хочет вернуть деньги за неоказанные услуги, ведомство советует обращаться непосредственно в компанию.

Издание «Зеркало» напоминает, что на возможное ограничение министерство намекало еще летом. 29 июня оно, не называя Spotify, написало в Telegram о «популярном музыкальном сервисе», который не уплатил налоги с выручки от белорусских пользователей, и дало понять, что его владелец — шведская компания. Тогда же в ведомстве пояснили, что таких должников в течение полугода предупреждают, прежде чем ограничить доступ к их ресурсам. 13 июля налоговики заявили, что сроки погашения долга истекли, а компания не отвечает на их письма.

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В перечень министерство вносит иностранные компании, которые продают белорусам услуги через интернет и имеют долги по НДС. Spotify стал в нем девятым, а первые должники появились в августе 2024 года — тогда Беларусь ограничила доступ к MEGOGO, Airbnb, хостинг-провайдеру Hetzner и игровому сервису Battle.net компании Activision Blizzard. Позже в перечень попали маркетплейс Etsy, платежный сервис Paddle, биржа фриланса Upwork и площадка оптовой торговли Alibaba.com. Доступ к Airbnb и Alibaba.com уже восстановили.

Напомним, в начале августа 2026 года число подписчиков Spotify Premium достигло 300 млн.