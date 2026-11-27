26 ноября WhatsApp представил способ за несколько нажатий купить и установить eSIM с пакетом мобильного интернета для поездки за границу. Для этого компания сотрудничает с поставщиками eSIM и операторами связи, среди которых индийский Jio и американский Verizon.

eSIM — это встроенная в смартфон SIM-карта, которую активируют без пластикового носителя. Купленная в WhatsApp eSIM будет давать только мобильный интернет, а сам мессенджер продолжит работать с привычным номером пользователя. По замыслу компании, так не придется покупать местную SIM-карту в аэропорту, искать Wi-Fi в кафе или платить за роуминг.

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Помимо Jio и Verizon, в числе партнеров WhatsApp — филиппинская Smart Communications, камбоджийская Smart Axiata, а также другие операторы и поставщики eSIM. Вскоре компания начнет внедрять новую функцию в отдельных странах. Их список, как и стоимость тарифов, WhatsApp пока не назвал.

Накануне анонса авторы Android Authority изучили код версии WhatsApp 2.26.47.10 для Android и нашли в нем немало строк, связанных с функцией Travel eSIM. Судя по ним, пользователь будет указывать пункт назначения, а приложение — подбирать тарифы для поездки туда: с фиксированным объемом данных или безлимитные. Установить eSIM можно будет заранее, а оплаченный пакет начнет действовать, когда смартфон подключится к сети после прибытия. Функция еще в разработке, поэтому до запуска детали могут измениться.

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Код также предусматривает инструменты управления купленными eSIM. Они будут показывать, какие eSIM еще доступны, у каких истек срок действия и на каких остался трафик, а WhatsApp будет предупреждать, когда трафик заканчивается и когда истекает срок действия пакета. Чтобы воспользоваться функцией, понадобится смартфон с чипом eSIM и достаточно свежая версия Android — какая именно, издание не выяснило. Собственный сервис для покупки eSIM в поездках есть и у Motorola: летом компания запустила Global Connect, который работает более чем в 160 странах.

Еще в начале ноября на планы продавать eSIM намекал глава WhatsApp Кунал Шах. В посте в X он рассказал, что компания сотрудничает с финансовыми и телекоммуникационными партнерами, чтобы начатые в чате дела можно было так же легко завершить, не выходя из мессенджера. Среди примеров того, что пока приходится делать в других приложениях, Шах назвал оплату счетов и связь в поездках.

Покупать туристические eSIM уже можно и в приложениях, не связанных с мобильной связью: осенью Opera добавила такую возможность в свой браузер для Android.