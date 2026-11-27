«Vodafone Украина» за девять месяцев 2026 года увеличил выручку на 12%, до 22,9 млрд грн. Чистая прибыль оператора выросла на 5% и превысила 3 млрд грн, а инвестиции в сеть достигли 5,5 млрд грн, говорится в пресс-релизе компании.

На конец третьего квартала 2026 года у Vodafone было 15 млн абонентов мобильной связи против 15,4 млн годом ранее. Сама компания считает, что ее абонентская база оставалась стабильной на протяжении всех четырех лет полномасштабной войны. При этом средний доход от одного абонента (ARPU) в третьем квартале вырос на 16,3% по сравнению с третьим кварталом 2025 года — до 160,2 грн в месяц.

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Основную часть роста, по словам оператора, обеспечила мобильная связь. Доходы от нее увеличились, потому что абоненты потребляют больше данных. Дополнительный вклад в рост внесли фиксированные услуги и собственная сеть магазинов Vodafone. За первое полугодие выручка выросла на 11%.

Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) за девять месяцев увеличилась на 5% и превысила 11,2 млрд грн. Ее доля в выручке, то есть маржа OIBDA, снизилась с 51,9% до 49%. Компания отмечает, что из-за войны расходы на работу сети, ее электропитание и персонал остаются высокими.

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Чтобы сеть была устойчивее, оператор резервирует важнейшее оборудование, делает инфраструктуру менее зависимой от электросети и оптимизирует энергопотребление. В частности, в октябре Vodafone объявил вторую волну установки солнечных электростанций на базовых станциях.

Инвестиции за девять месяцев выросли на 3% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Эти средства пошли на развитие и восстановление сети, а также на повышение ее надежности. За это время компания вернула в работу 372 технические площадки и вывела в эфир 2 021 базовую станцию 4G. Часть долга Vodafone рефинансирует кредитом американской Корпорации по финансированию международного развития (DFC), чтобы направить собственные деньги на новое оборудование. Всего с начала полномасштабной войны инвестиции оператора в Украине превысили 29,7 млрд грн.

Отдельное направление вложений — домашний интернет по технологии GPON, то есть оптоволокно до квартиры или дома абонента. За девять месяцев возможность пользоваться GPON получили еще более 363 тыс. домохозяйств, а покрытие сети расширилось на 19% — с 1,9 до 2,2 млн домохозяйств. Количество абонентов GPON за это время выросло на 32%. Все технические площадки этой сети оснащены резервным питанием, которое поддерживает работу интернета до четырех суток без электроснабжения. В 2026 году компания Ookla, разработчик сервиса Speedtest, отметила домашний интернет Vodafone наградами Best Fixed Network и Fastest Fixed Network.

Сеть 5G оператор развивает и тестирует в реальных условиях. За девять месяцев он вывел в эфир более 200 базовых станций 5G, а открытые 5G-зоны уже работают в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Бородянке. Так компания готовится к дальнейшему расширению 5G.