29 ноября MEGOGO эксклюзивно покажет международный турнир по боксу в честь Патрульной полиции Украины. Шоу промоутерской компании Sparta Boxing Promotions пройдет в ужгородском спорткомплексе «Юность». Трансляция начнется в 16:00 и будет бесплатной.

В главном бою вечера Арам Фаниян будет защищать титул WBO Global в первом полусреднем весе. Это один из титулов Всемирной боксерской организации (WBO), уступающий по статусу титулу чемпиона мира. На счету Фанияна 26 побед (шесть — нокаутом) и два поражения. Его соперник — испанец Сауль Луна, у которого 12 побед, три поражения и одна ничья. Поединок рассчитан на 10 раундов.

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Еще до главного боя, в 17:50, на ринг вернется экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виктор Постол. Он провел 39 профессиональных боев и в 33 из них победил. Его бой с венгром Давидом Каналасом запланирован на восемь раундов.

Всего в программе десять боев. Украинские боксеры встретятся с соперниками из Испании, Франции, Колумбии, Венгрии и Индии. Отдельная часть вечера — поединки ветеранов боевых действий. В двух из них определят чемпионов Украины, а откроет турнир бой на колясках.

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Бои будет комментировать Сергей Лукьяненко. В прямом эфире их покажет телеканал «MEGOGO Гонг» в разделе «Спорт» на MEGOGO. Главные поединки также будет транслировать телеканал «MEGOGO СПОРТ», бесплатно доступный в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Вечер бокса завершится ориентировочно в 22:30.

Расписание боев (по киевскому времени):

16:00 — Роман «Феникс» Ивченко — Юрий «Тихий» Кравчук, поединок на колясках, 3 раунда по 2 мин 16:20 — Руслан «Мамай» Еременко — Сергей «Бык» Комаров, супертяжелый вес, 3 раунда по 2 мин 16:40 — Алексей Козелок (Украина) — Лекх Рам Рохит Сингх (Индия), 8 раундов 17:50 — Виктор Постол (Украина) — Давид Каналас (Венгрия), 8 раундов 18:30 — Максим Молодан (Украина) — Джон Себастьян Молина (Колумбия), 6 раундов 19:00 — Александр Ивков (Украина) — Алексей Жук (Украина), 8 раундов 20:00 — Тарас Бондарчук (Украина) — Джордан Патрик Томасони (Франция), 8 раундов 20:20 — Алексей «Белый» Беленький — Дмитрий «Матроскин» Попов, бой за титул чемпиона Украины среди ветеранов, 3 раунда по 2 мин 20:45 — Владимир «Кипиш» Саенко — Владислав «Клим» Климчук, бой за титул чемпиона Украины среди ветеранов, 3 раунда по 2 мин 21:41 — Арам Фаниян (Украина) — Сауль Луна (Испания), титул WBO Global, 10 раундов