Компания ежемесячно вкладывает тысячи рублей в контекстную рекламу, инвестирует в SEO и работает над снижением стоимости привлечения клиентов. Тем временем потенциальный покупатель открывает ChatGPT, просит подобрать поставщика и получает список рекомендаций, в котором вашего бизнеса нет. Зато есть конкуренты.

В 2026 году борьба за покупателя выходит за пределы рекламных аукционов и традиционной поисковой выдачи. ChatGPT, Google AI Overviews, Gemini и Perplexity становятся дополнительными источниками информации о товарах, услугах и компаниях.

Теперь бизнесу необходимо конкурировать и за присутствие в ответах искусственного интеллекта.

Клиенту больше не обязательно заходить на ваш сайт, чтобы выбрать конкурента

Раньше пользователь вводил запрос в поисковой системе, открывал несколько сайтов, изучал предложения и самостоятельно сравнивал компании. Сегодня часть этой работы можно делегировать искусственному интеллекту.

Например, потенциальный заказчик может попросить ChatGPT подобрать производителей промышленного оборудования в Беларуси, сравнить их ассортимент, цены, условия поставки и опыт реализации проектов.

Вместо десятков ссылок пользователь получает готовую подборку поставщиков.

Масштаб изменений подтверждают международные исследования:

В 2,5 раза чаще пользователи ChatGPT посещают сайт рекомендованного бренда по сравнению с его прямым конкурентом, согласно исследованию Similarweb в отдельных отраслях США.

пользователи ChatGPT посещают сайт рекомендованного бренда по сравнению с его прямым конкурентом, согласно исследованию Similarweb в отдельных отраслях США. На 49% выше конверсия посещений из ИИ-систем, начавшихся со страницы товара, по сравнению с аналогичными посещениями из органического поиска. Такие данные приводит Shopify за первый квартал 2026 года.

конверсия посещений из ИИ-систем, начавшихся со страницы товара, по сравнению с аналогичными посещениями из органического поиска. Такие данные приводит Shopify за первый квартал 2026 года. 8% против 15% – доля поисковых посещений с переходом по традиционным результатам Google при наличии и отсутствии ИИ-обзора соответственно, согласно исследованию Pew Research Center за 2025 год.

Почему рекламный бюджет не гарантирует присутствия в ответах нейросетей

Компания может занимать первые рекламные позиции в Google и Яндексе, получать сотни заявок и при этом практически не упоминаться в ответах ИИ.

Причина заключается в разных механизмах привлечения аудитории:

Контекстная реклама (PPC) – бизнес оплачивает рекламные показы или переходы, привлекая потенциальных клиентов через рекламные платформы.

– бизнес оплачивает рекламные показы или переходы, привлекая потенциальных клиентов через рекламные платформы. Поисковая оптимизация (SEO) – компания инвестирует в развитие сайта и повышение его видимости в органической выдаче Google и Яндекса.

– компания инвестирует в развитие сайта и повышение его видимости в органической выдаче Google и Яндекса. Генеративная оптимизация (GEO) – работы направлены на повышение представленности бренда, товаров и услуг в ответах ChatGPT, Google AI Overviews и других ИИ-систем.

Расходы на контекстную рекламу сами по себе не повышают вероятность органической рекомендации компании искусственным интеллектом.

При этом бесплатными такие рекомендации можно назвать лишь условно. Бизнес инвестирует в экспертный контент, SEO, репутацию и внешнюю представленность, но не оплачивает каждое отдельное органическое упоминание бренда.

Почему нейросеть рекомендует конкурента, даже если ваш продукт лучше

Искусственный интеллект не посещает производства, не тестирует все представленные на рынке товары и не проверяет самостоятельно качество обслуживания каждой компании. При ответах с веб-поиском он использует доступные источники информации.

У конкурента может быть меньший рекламный бюджет, но более содержательная цифровая представленность:

подробные характеристики товаров и услуг;

актуальные цены и условия сотрудничества;

опубликованные кейсы с конкретными результатами;

экспертные статьи и собственные исследования;

сравнительные обзоры продукции;

упоминания в деловых и отраслевых СМИ;

актуальные сведения в каталогах и справочниках;

отзывы покупателей и профессиональные рекомендации.

Особенно актуальна эта проблема для B2B-компаний. Многие производители привыкли обсуждать технические характеристики, стоимость и условия поставки непосредственно с заказчиком. На сайте при этом размещена лишь общая информация.

Но если потенциальный клиент использует нейросеть для предварительного отбора поставщиков, до переговоров дело может не дойти.

Конкурентное преимущество, которое нигде не описано и не подтверждено, сложно учесть при формировании рекомендации.

Как генеративный поиск может снизить стоимость привлечения клиентов

Представим компанию, которая ежемесячно расходует 10 000 рублей на контекстную рекламу и получает 200 заявок. Средняя стоимость лида составляет 50 рублей.

Бизнес дополнительно инвестирует 2000 рублей в SEO, экспертный контент и GEO-продвижение. Рассмотрим три возможных сценария:

20 дополнительных заявок: общий объём – 220 лидов, средняя стоимость заявки – 54,55 рубля.

общий объём – 220 лидов, средняя стоимость заявки – 54,55 рубля. 40 дополнительных заявок: общий объём – 240 лидов, средняя стоимость заявки сохраняется на уровне 50 рублей.

общий объём – 240 лидов, средняя стоимость заявки сохраняется на уровне 50 рублей. 100 дополнительных заявок: общий объём – 300 лидов, средняя стоимость заявки снижается до 40 рублей.

Почему маркетинговая аналитика может не замечать влияние ИИ

Потенциальный покупатель получает рекомендацию компании в ChatGPT, затем вводит её название в Google и переходит на официальный сайт.

Система веб-аналитики может зафиксировать такое посещение как органический поисковый трафик. Если пользователь введёт адрес сайта вручную, переход может быть отнесён к прямому трафику.

В обоих случаях первоначальным источником знакомства с компанией была нейросеть.

Поэтому оценивать эффективность генеративного поиска исключительно по реферальному трафику из ChatGPT или Perplexity недостаточно. Необходимо дополнительно анализировать динамику брендовых запросов, упоминания компании в ИИ-ответах и данные CRM.

Даже такой простой инструмент, как добавление варианта «ChatGPT и другие нейросети» в опрос «Откуда вы узнали о нашей компании?», поможет собрать дополнительные сведения.

Для каких компаний GEO-продвижение особенно актуально?

Наибольший потенциальный интерес генеративный поиск представляет для отраслей, в которых покупатели сравнивают предложения и изучают большой объём информации перед заключением сделки:

B2B и промышленность. Выбор производителей, поставщиков оборудования и комплектующих.

Выбор производителей, поставщиков оборудования и комплектующих. Строительство. Сравнение технологий, материалов и подрядчиков.

Сравнение технологий, материалов и подрядчиков. Электронная коммерция. Подбор товаров по характеристикам, стоимости и условиям доставки.

Подбор товаров по характеристикам, стоимости и условиям доставки. Банковский сектор. Сравнение кредитов, депозитов и условий обслуживания бизнеса.

Сравнение кредитов, депозитов и условий обслуживания бизнеса. IT и автоматизация. Выбор программного обеспечения, CRM-систем и интеграторов.

Выбор программного обеспечения, CRM-систем и интеграторов. Медицина. Поиск клиник, специалистов и медицинских услуг.

Поиск клиник, специалистов и медицинских услуг. Профессиональные услуги. Выбор маркетинговых, юридических и консалтинговых компаний.

Для производственного предприятия даже единичная рекомендация, которая помогает попасть в список потенциальных поставщиков крупного заказчика, может иметь существенную коммерческую ценность.

Как сделать так, чтобы нейросети рекомендовали вашу компанию?

GEO (Generative Engine Optimization) – комплекс работ, направленных на повышение представленности сайтов и брендов в ответах генеративных ИИ-систем.

Чтобы развивать этот канал, бизнесу необходимо последовательно проработать семь направлений.

1. Провести аудит представленности бренда

Проверить, упоминается ли компания в ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google AI Overviews и других доступных сервисах. Определить, каких конкурентов рекомендуют нейросети и какие источники используют.

2. Актуализировать информацию о компании

Устранить расхождения в названиях бренда, контактных данных, адресах, перечне услуг и географии деятельности на официальном сайте и внешних площадках.

3. Доработать коммерческие страницы

Добавить конкретные характеристики продукции, цены или принципы их формирования, сроки выполнения работ, условия сотрудничества, гарантии и подтверждения профессионального опыта.

4. Развивать экспертный контент

Публиковать материалы, которые помогают покупателю принять решение: сравнительные обзоры, исследования рынка, инструкции, примеры расчётов, технические рекомендации и реальные кейсы.

Особую ценность представляют оригинальные данные, полученные на основании собственного опыта компании.

5. Расширять внешнюю представленность бренда

Размещать содержательные публикации в деловых и отраслевых СМИ, профильных каталогах, профессиональных сообществах и на сайтах партнёров.

Приоритет следует отдавать площадкам, которые уже используются ИИ-системами в качестве источников по тематике бизнеса.

6. Проверить техническую доступность сайта

Убедиться, что страницы доступны для поисковых роботов, корректно индексируются, а основной контент представлен в доступном для обработки виде.

В частности, для участия сайта в поисковых ответах ChatGPT необходимо проверить доступ робота OAI-SearchBot.

7. Регулярно отслеживать результаты

Контролировать динамику упоминаний бренда, цитирования сайта, представленности относительно конкурентов, корректности информации и целевых обращений.

Как самостоятельно проверить, рекомендуют ли нейросети ваш бизнес?

Первоначальную диагностику можно провести без специализированных сервисов. Для этого необходимо сформировать перечень из 20–30 вопросов, которые потенциальные клиенты могут задавать искусственному интеллекту.

Например, для агентства интернет-маркетинга это могут быть следующие запросы:

Какие SEO-компании работают в Беларуси?

Посоветуй агентство по продвижению интернет-магазинов в Минске.

Сравни стоимость услуг белорусских SEO-компаний.

Какие агентства имеют опыт продвижения производственных предприятий?

Где заказать продвижение сайта в ChatGPT?

Какие альтернативы компании X существуют на белорусском рынке?

Каждый запрос следует проверить в нескольких ИИ-системах и зафиксировать результаты: упоминание бренда, наличие рекомендации, ссылку на сайт, названия конкурентов и использованные источники.

Для объективной оценки проверки необходимо повторять, поскольку ответы могут меняться в зависимости от формулировки вопроса, даты, региона и используемой модели.

По каким показателям оценивать эффективность GEO?

Помимо традиционных маркетинговых KPI, таких как стоимость лида, конверсия и рентабельность инвестиций, стоит отслеживать следующие показатели:

AI Mention Rate – доля проверенных ответов, в которых упоминается компания.

– доля проверенных ответов, в которых упоминается компания. AI Recommendation Rate – доля ответов, содержащих рекомендацию бренда.

– доля ответов, содержащих рекомендацию бренда. AI Citation Rate – частота использования сайта компании в качестве источника.

– частота использования сайта компании в качестве источника. AI Share of Voice – доля упоминаний бренда относительно исследуемых конкурентов.

– доля упоминаний бренда относительно исследуемых конкурентов. Brand Accuracy – корректность информации о компании в ответах ИИ.

– корректность информации о компании в ответах ИИ. AI Referral Traffic – идентифицируемые переходы из генеративных систем.

– идентифицируемые переходы из генеративных систем. AI Conversions – целевые действия и обращения из доступных для отслеживания ИИ-источников.

Например, если из 100 проверенных ответов ChatGPT компания присутствует в 15, а её основной конкурент – в 45, это указывает на существенную разницу в представленности брендов в рамках исследуемой выборки.

Повторная проверка позволит оценить динамику после выполнения работ по GEO. При этом рост упоминаемости ещё не означает пропорционального увеличения продаж.

Нужно ли отказываться от SEO и контекстной рекламы в пользу GEO?

Нет. Генеративный поиск дополняет существующие инструменты интернет-маркетинга.

Google в своих официальных рекомендациях подтверждает, что базовые принципы поисковой оптимизации сохраняют актуальность для AI Overviews и AI Mode. Специальная микроразметка исключительно для генеративного поиска не требуется.

Маркетинговая стратегия в 2026 году должна учитывать возможности каждого направления:

PPC – привлечение платного трафика и получение обращений после запуска рекламных кампаний.

– привлечение платного трафика и получение обращений после запуска рекламных кампаний. SEO – развитие органической поисковой видимости и привлечение потенциальных клиентов.

– развитие органической поисковой видимости и привлечение потенциальных клиентов. GEO – повышение представленности компании в генеративных ответах на этапе изучения и сравнения предложений.

Универсальной пропорции распределения бюджета между этими направлениями нет. Решение зависит от отрасли, конкурентной среды и фактической эффективности каждого канала.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли гарантированно попасть в рекомендации ChatGPT?

Нет. Ни одно агентство не контролирует алгоритмы формирования ответов искусственного интеллекта. GEO повышает вероятность упоминания и цитирования бренда, но не гарантирует его появления в конкретном ответе.

Влияет ли рекламный бюджет на рекомендации нейросетей?

Расходы на контекстную рекламу напрямую не обеспечивают присутствия компании в органических генеративных ответах.

Сколько стоит продвижение в нейросетях?

Стоимость зависит от состояния сайта, текущей представленности бренда, конкуренции и необходимого объёма контентных, технических и маркетинговых работ. Часть GEO-задач может выполняться в рамках существующего SEO-продвижения.

Сколько времени занимает GEO-продвижение?

Фиксированного срока нет. Первые три месяца целесообразно использовать для диагностики, устранения выявленных проблем, развития контента и повторной оценки представленности бренда.

Нужно ли создавать отдельные статьи специально для ИИ?

Нет. Приоритет следует отдавать материалам, которые отвечают на реальные вопросы покупателей, содержат проверяемые сведения, оригинальные данные и профессиональные рекомендации.

Маркетинг в 2026 году: конкуренция за клиента начинается раньше

Руководителю бизнеса стоит задать себе вопрос: какие компании назовёт искусственный интеллект, если потенциальный покупатель попросит подобрать поставщика в вашей отрасли?

Если нейросети регулярно рекомендуют конкурентов, а ваш бренд отсутствует в ответах, увеличение рекламного бюджета само по себе эту проблему не решит.

Необходимо развивать цифровую представленность компании, работать над качеством информации на сайте, публиковать экспертные материалы и подтверждать свои компетенции во внешних источниках.

В 2026 году важно не только привлечь клиента на сайт, но и стать компанией, которую ему предложат рассмотреть ещё до начала самостоятельного поиска.

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