Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала данные о мировых продажах смартфонов за третий квартал 2026 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года доля Android сократилась с 79% до 74%, и для третьего квартала это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

При этом в третьем квартале мировой рынок смартфонов сократился на 16% по сравнению с прошлым годом. Спад на протяжении 2026 года усиливается: в первом квартале продажи уменьшились на 4%, во втором — на 11%. Причиной аналитики называют дефицит оперативной памяти. Он ощутимо ударил по продажам самых дешевых смартфонов, а в более дорогих сегментах привел к подорожанию устройств.

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Android, по оценке Counterpoint, оказался более уязвимым к спаду рынка, чем другие системы, поскольку Android-смартфоны продаются в широком диапазоне цен. Потери частично компенсировали новые флагманы OPPO, vivo и Xiaomi, а также складные смартфоны Samsung.

Доля iOS, напротив, выросла с 17% до 21% — это рекорд Apple для третьего квартала. Продажи iPhone за год увеличились на 2%, в том числе благодаря серии iPhone 18 Pro, которая продавалась лучше, чем прошлогодние iPhone 17 Pro. Спрос остался высоким, хотя с выходом новых моделей Apple повысила цены на всю линейку.

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На HarmonyOS, операционную систему Huawei, пришлось 5% мировых продаж против 4% годом ранее, а в материковом Китае ее доля достигла 22%. Продажи Huawei в стране выросли на 12%, тогда как китайский рынок в целом сократился на 10%. Причиной стал высокий спрос на смартфоны компании в разных ценовых сегментах, прежде всего на модели Enjoy 90 Pro Max, Nova 16 и серию Mate 80. Впрочем, в Counterpoint считают, что сентябрьское подорожание смартфонов Huawei может замедлить рост уже в следующем квартале.

Соотношение операционных систем в разных странах неодинаково. В США на iOS в третьем квартале пришлось 54% продаж, на Android — 46%. В Индии преимущество Android почти абсолютное: 92% против 8% у iOS.