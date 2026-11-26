Группа VEON, владелец «Киевстара», рассматривает Украину как возможный рынок для своих финансовых услуг. Запустить их здесь группа может самостоятельно, как услуги «Киевстара», или через совместные предприятия с банками либо финтех-компаниями. Такой вариант VEON описала в материалах, которые 16 ноября, в день встречи с инвесторами в Нью-Йорке, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В презентации финансового подразделения VEON Digital Finance Group среди возможных продуктов для украинцев названы расчеты за покупки с мобильного счета, кредит на оплату связи и рассрочка на смартфоны и другие устройства. Еще одна возможность — прием денежных переводов из-за рубежа. Их VEON вместе с лицензированными партнерами доставляет через свой финансовый хаб в Дубае на мобильные кошельки клиентов. В Украине такого кошелька, как и собственной финансовой платформы, у группы пока нет. В презентации страна значится лишь как «опция».

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В четырех других странах, где работает VEON, финансовый бизнес группы уже действует. Дальше всего он продвинулся в Пакистане, и именно эту модель группа считает отработанной. На сентябрь 2026 года кошельком JazzCash там пользовались 30,4 млн человек. Выручка от финуслуг в Пакистане за девять месяцев выросла на 60%, до $417 млн. В Бангладеш группа в начале ноября запустила платежный сервис MuktoPay, а в Узбекистане и Казахстане ее кошельки работают, и VEON добивается там банковских лицензий.

Пакистанский опыт группа рассчитывает повторить на других рынках, если получит местные лицензии и позволят рыночные условия. По плану VEON, к 2030 году выручка финподразделения должна превысить $2 млрд.

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Среди приоритетов VEON в украинском телеком-бизнесе — консолидация рынка фиксированного интернета. Подробностей этих планов в презентации нет.

До 2030 года группа стремится ежегодно увеличивать на 12–15% выручку в долларах и прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA), без учета возможных поглощений. Долю цифровых услуг в выручке VEON хочет нарастить с 27,2% в третьем квартале 2026 года примерно до 50%. Еще одно направление, которое группа развивает в Украине, — искусственный интеллект: летом «Киевстар», VEON и Минэкономики объявили о планах построить суверенный дата-центр для ИИ, данные в котором будут обрабатывать и хранить внутри страны.