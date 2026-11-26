25 ноября Федеральная комиссия связи США (FCC) разрешила SpaceX развернуть миллион спутников Starmind — орбитальных дата-центров для ИИ-вычислений. В третьем квартале 2027 года компания планирует вывести первые из них полностью многоразовой сверхтяжелой ракетой Starship, пишет Space.com.

Решение объявил председатель FCC Брендан Карр. По его словам, оно открывает новое направление развития вычислительной инфраструктуры, необходимой, чтобы США сохранили лидерство и продолжали расти. SpaceX подала заявку на развертывание этой группировки еще в феврале.

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Примерно за последний год искусственный интеллект занял центральное место в бизнес-планах SpaceX. Компания оценивает потенциальный объем рынка, на который может претендовать в долгосрочной перспективе, в 28,5 трлн долларов, и почти 23 трлн из них приходится на корпоративное использование ИИ. Эти амбиции держатся прежде всего на Starmind: основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск убежден, что вычислениям для ИИ место в космосе. Там энергия Солнца неограниченна, а строительство не вызывает жалоб соседей-землевладельцев.

SpaceX использует Starship и для запуска спутников Starlink нового поколения. Во время двух последних испытательных полетов, 28 сентября и 13 ноября, эта ракета вывела на орбиту по 26 таких спутников, всего 52. По словам Маска, со временем сеть Starlink нового поколения будет насчитывать около 100 тыс. аппаратов.

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Для сравнения: с 1957 года, когда началась космическая эра, человечество запустило в общей сложности лишь около 28 тыс. спутников, а крупнейшая группировка в истории — нынешний Starlink — насчитывает примерно 11 тыс.

Обе новые группировки — Starmind и Starlink нового поколения — потребуют огромного количества запусков. За один полет Starship выводит не более 60 спутников Starlink нового поколения (V3), поэтому только для этой сети понадобится около 1700 стартов. Пополнять сеть придется и дальше, поскольку каждый спутник прослужит примерно пять лет.

Чем больше спутников на орбите, тем выше риск столкновений. В нынешней группировке Starlink компания эту угрозу контролирует: спутники самостоятельно обнаруживают опасное сближение и уклоняются. Впрочем, во все более тесном космосе таких маневров придется выполнять больше.

Орбитальные дата-центры собирается создать не только SpaceX. О подобных намерениях заявляли, в частности, Blue Origin, Google, Starcloud и Cowboy Space, которая хочет развернуть 20 тыс. таких аппаратов. Google и Starcloud уже вывели на орбиту экспериментальные ИИ-спутники. Объявляя решение, Карр также отметил, что SpaceX и ее многочисленные конкуренты, перенося вычислительные мощности за пределы Земли, делают именно то, чего требует время.