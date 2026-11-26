Каналы украинского иновещания «Дом» и FREEДОМ вошли в базовый пакет телеплатформы Slovanet TV и доступны в ней по технологии IPTV, то есть через сеть передачи данных оператора Slovanet. Об этом 26 ноября сообщило ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (МПИУ).

Для обоих каналов Slovanet — не первый оператор в Словакии. «Дом» в стране транслируют, в частности, UPC Slovakia, Antik Telecom и GoNet (Lepšia.TV). FREEДОМ доступен в сетях UPC Slovakia, GoNet, Slovak Telekom, Antik Telecom, GeCom, SledovanieTV, 4ka и FlexiTV. Кроме того, оба канала можно смотреть через спутник Hot Bird 13G и международные OTT-сервисы, то есть стриминговые платформы.

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Slovanet работает на словацком рынке более 25 лет и обслуживает более 100 тыс. клиентов. Среди его услуг — широкополосный доступ в интернет, цифровое телевидение и телефония, а для бизнеса — передача данных, облачные сервисы, VPN, кибербезопасность и IT-консалтинг.

Базовый пакет Slovanet TV насчитывает более 50 каналов, а расширить его можно тематическими и премиальными пакетами. Телевидение доступно одновременно на нескольких устройствах. Передачи хранятся в архиве семь дней, а абонент может записать до 120 часов эфира и сохранять записи до трех месяцев. Есть также электронная телепрограмма, пауза и возобновление просмотра. Пользоваться услугой можно и в других странах ЕС.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину словацкие операторы отказались транслировать российские телеканалы. В феврале 2022 года Совет по вещанию и ретрансляции Словакии публично поддержал операторов, которые это сделали. На этом фоне, как отмечают в МПИУ, чем больше словацких сетей транслируют «Дом» и FREEДОМ, тем проще местным зрителям и украинцам за рубежом получить доступ к контенту из Украины и информации о ней.

Напомним, в июле «Дом» и FREEДОМ появились в сети польского оператора Play.