Гендиректор Beeline Казахстан Джаббор Каюмов на брифинге в правительстве страны сообщил, что со спутниками Starlink уже соединялись смартфоны около 3 млн абонентов оператора. Так он подвел первые итоги работы Starlink Mobile — сервиса, через который обычные телефоны работают со спутниками напрямую.

Однако саму услугу активировали значительно меньше людей. Для этого нужно скачать отдельное приложение и включить его. Это сделали 130 тыс. абонентов, причем, как подчеркнул Каюмов, еще в тестовый период. Приложение пока доступно только для Android, версию для iPhone компания готовит.

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Немалая часть этих абонентов уже пользовалась услугой в отдаленных регионах и там, где нет наземной мобильной сети. Всего через спутники передано более 16 ТБ данных и отправлено свыше 50 тыс. SMS. Сейчас для клиентов Beeline действует акция: услуга бесплатна, интернет-трафик не ограничен, а SMS предоставляются пакетом.

Для такой большой страны, как Казахстан, спутниковая мобильная связь имеет стратегическое значение, считает Каюмов. Первые результаты, по его словам, показывают, что на технологию есть спрос и она может стать важным дополнением к обычной мобильной сети. В сервисе гендиректор видит потенциал для внутреннего туризма, а также для абонентов, которые работают вдали от наземной инфраструктуры связи. Участники брифинга назвали Starlink Mobile и инструментом безопасности: в труднодоступных районах и на отдаленных трассах через него можно отправить близким сообщение или свои координаты.

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Beeline девять месяцев готовил проект вместе с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, рассказал Каюмов. По его словам, без такого министерства запустить Starlink Mobile было бы невозможно.

Напомним, Starlink Mobile в Казахстане заработал в сентябре 2026 года. Запуску предшествовали договоренности, которых Казахстан достиг во время визита президента Касым-Жомарта Токаева в США в 2025 году. В ноябре 2025-го министерство и Beeline подписали меморандум о сотрудничестве, а в декабре прошли первые испытания технологии.