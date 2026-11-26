Регулятор рынка электронных коммуникаций НКЭК оштрафовал «Киевстар» на 17 тыс. грн за то, что оператор подключил абоненту платный пакет «Гигабит» без его согласия. После вмешательства комиссии компания также вернула абоненту 560 грн, списанные за услугу.

Дело началось с жалобы. Абонент «Киевстара» сообщил регулятору, что оператор добавил к его тарифному плану «ШАНС» платный пакет «Гигабит», хотя сам он такую услугу не заказывал. НКЭК провела внеплановую проверку и установила, что «Киевстар» нарушил часть вторую статьи 104 Закона «Об электронных коммуникациях», а также подпункт 5 пункта 72 Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

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Комиссия напомнила, что операторы могут подключать дополнительные платные услуги только с согласия абонента. В противном случае они нарушают права потребителя и рискуют попасть под санкции.

НКЭК наложила штраф решением № 517 от 4 ноября. «Киевстар» уже перечислил его в государственный бюджет, причём сделал это вовремя.

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Напомним, в конце июля Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал «Киевстар» на 17,5 млн грн за вводящую в заблуждение рекламу о скорости мобильного интернета.