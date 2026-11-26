С 1 декабря 2026 года пять собственных и партнерских телеканалов 1+1 media — «Бигуди», «ПлюсПлюс», «УНИАН Сериал», «Свит+» и 1+1 International — прекратят вещание на спутнике Astra 4A. Сами каналы не закрываются и останутся в других сетях, сообщили на сайте 1+1 media.

Медиагруппа советует тем, кто до сих пор смотрит эти каналы со спутника, до 1 декабря выбрать другой способ просмотра. Какие именно способы доступны, зависит от канала.

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Больше всего вариантов у зрителей «Бигуди», «ПлюсПлюс» и «УНИАН Сериал». Эти три канала продолжат вещание на спутниковой платформе VIASAT, в эфирной цифровой сети Т2, в кабельных сетях, а также на платформах IPTV и OTT. IPTV — это телевидение, которое провайдер передает по собственной сети, а OTT — сервисы, транслирующие каналы через интернет. Платформа VIASAT и сама вещает со спутника Astra 4A, поэтому на нем эти три канала по-прежнему будут доступны, но только в ее составе.

У зрителей «Свит+» и 1+1 International вариантов меньше. Оба канала останутся только в кабельных сетях и на IPTV- и OTT-платформах, причем 1+1 International будет доступен исключительно за рубежом.

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Этой осенью от спутника уже полностью отказался другой телеканал — Kvartal TV, который теперь называется RAZ 3. С 1 сентября провайдеры и кабельные операторы получают его сигнал только по IP-сетям.