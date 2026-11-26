С 2027 года украинский спортивный телеканал Maincast Sport будет эксклюзивно показывать в Украине турниры категорий WTA 1000, WTA 500 и WTA 250, а также итоговый турнир WTA Finals. Такие условия предусматривает долгосрочный контракт канала с Женской теннисной ассоциацией (WTA), сообщили в Maincast.

Сезон 2027 года охватит 26 стран и территорий. Он начнется в январе турнирами в австралийском Брисбене и новозеландском Окленде, затем турниры пройдут в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде, Риме и Пекине. Завершится сезон в ноябре турниром FAGE WTA Finals в американском Шарлотте. На нем сыграют восемь сильнейших теннисисток года в одиночном разряде и столько же пар.

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Владелец телеканала Максим Криппа связал расширение пакета прав на спортивные трансляции с желанием дать украинским болельщикам возможность смотреть лучшие мировые соревнования на украинском языке. По его словам, благодаря партнерству с WTA канал сможет показывать почти весь сезон женского тенниса, в том числе матчи ведущих украинских теннисисток, и привлекать к этому виду спорта новую аудиторию.

Эксклюзивно на Maincast Sport зрители увидят матчи Элины Свитолиной, Марты Костюк, Даяны Ястремской и других украинок, пообещал сооснователь Maincast Виталий Волочай. Помимо трансляций, канал готовит собственные шоу, аналитические программы и эфиры со звездными гостями. «WTA – это почти круглогодичный турнирный цикл, поэтому у зрителей Maincast Sport будет большой теннис каждую неделю», – добавил Волочай.

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Сделку прокомментировали и в WTA Ventures, коммерческом подразделении ассоциации. Генеральный директор WTA Ventures Марина Сторти отметила, что партнерство позволит показать больше женского тенниса болельщикам в Украине. Она также подчеркнула, что украинские теннисистки заметно влияют на мировой теннис.

Матчи WTA будут транслировать на телеканале и на платформе Maincast.tv. В конце октября компания Maincast выпустила приложение Maincast.tv для телевизоров на базе Android TV. Помимо WTA Tour, у Maincast Sport есть права на трансляции NBA, Кубка Испании по футболу, MotoGP и NASCAR.