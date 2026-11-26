1 декабря платформа «Киевстар ТВ» проведет онлайн-премьеру украинско-польской документальной ленты «Следы» (Traces) режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марыси Никитюк. Украинский оскаровский комитет выдвинул фильм на 99-ю премию «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

В основе фильма — истории шести женщин из Донбасса, Херсонщины и Киевщины, которых в 2014–2023 годах российские военные пытали и подвергали сексуальному насилию. Авторы показывают не только травму и ее последствия, но и то, как героини поддерживают друг друга, приходят в себя после пережитого и добиваются признания совершенных против них преступлений.

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В центре сюжета — Ирина Довгань, которая побывала в российском плену, а затем стала правозащитницей. Сейчас она возглавляет SEMA Ukraine — организацию, которая выступает против сексуального и гендерно обусловленного насилия в российско-украинской войне. В фильме Довгань ездит по деоккупированным территориям, записывает свидетельства пострадавших и помогает женщинам найти поддержку в SEMA Ukraine.

Для Алисы Коваленко эта тема личная. В 2014 году режиссер сама попала в плен на Донбассе и подверглась там сексуальному насилию. Она также входит в SEMA Ukraine. Замысел ленты вырос из деятельности этой организации, из документирования военных преступлений и из стремления добиться, чтобы голоса пострадавших женщин услышали.

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Мировая премьера «Следов» состоялась 16 февраля на 76-м Берлинском международном кинофестивале в программе Panorama Dokumente. Лента получила там приз зрителей — это первая для Украины награда в этой программе. Продюсеры фильма — Ольга Брегман и Наталья Либет. Производством занимались компании 2Brave Productions и Message Film.

Фильм имеет возрастное ограничение 16+ и будет доступен по подписке в веб-версии «Киевстар ТВ» и в приложениях платформы для смарт-телевизоров, смартфонов и приставок. Напомним, 3 ноября «Киевстар ТВ» провел онлайн-премьеру документального фильма «Кузьма: Страшно веселый» о лидере группы «Скрябин» Андрее Кузьменко.