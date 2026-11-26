24 ноября вице-премьер — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев заявил на заседании правительства, что страна планирует полностью отказаться от сетей 3G до конца 2027 года. Операторы уже переводят базовые станции на 4G и одновременно расширяют покрытие 5G, пишет казахстанское издание Zakon.kz.

К концу 2027 года сеть 4G должна охватить 5 291 село, а 5G — 70 городов и 300 сёл. Тогда мобильный интернет будет доступен в 92% сёл Казахстана, а сейчас — в 84%. Мадиев также призвал акиматы, то есть местные органы исполнительной власти, своевременно выделять землю под базовые станции и подводить электроэнергию к площадкам, чтобы операторы могли быстрее расширять покрытие.

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Там, где наземных сетей нет, абоненты Beeline Казахстан могут пользоваться связью через спутник. В сентябре оператор открыл им доступ к прямому соединению смартфонов со спутниками Starlink по технологии Direct to Cell. Дополнительная антенна или спутниковый телефон для этого не нужны.

Ещё одна задача — покрыть мобильной связью 40 тыс. км трасс общегосударственного и областного значения. Для этого потребуется возвести более 500 антенно-мачтовых сооружений — конструкций, на которых размещают антенны и оборудование базовых станций. Мадиев отметил, что строительство идёт медленно, и призвал компанию «Транстелеком», инвестора проекта, ускорить работы и ввести объекты в эксплуатацию до конца 2027 года. Ранее министр сообщал, что за три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль превысят 1,3 трлн тенге.

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Сети 3G в Казахстане заработали в 2011 году, а в декабре 2012-го в Астане и Алматы запустили коммерческую сеть 4G стандарта LTE. По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), в 2024 году покрытием LTE было охвачено 91,6% населения страны, а 5G — 45,8%. Beeline Казахстан начал отключать 3G ещё до нынешнего заявления правительства: в феврале оператор объявил о поэтапном отключении сети, чтобы освободившиеся частоты направить на LTE.

От устаревших стандартов отказываются не только в Казахстане. По подсчётам Глобальной ассоциации поставщиков мобильных технологий (GSA), 313 операторов в 89 странах и территориях уже отключили, отключают или планируют отключить сети 2G и 3G.