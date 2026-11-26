19 ноября Патентное ведомство США (USPTO) опубликовало заявку Google на персональный телеканал My Channel с шоу, которые генерирует искусственный интеллект. В расширенном варианте системы главную роль в этих шоу получает цифровой аватар зрителя, а в видео вставляется реклама, говорится в документе.

Заявку US 2026/0370899 A1 под названием Creating a Channel of Video Experiences Tailored to a User («Создание канала видеоматериалов, адаптированных к пользователю») Google подала 13 мая 2025 года. My Channel в ней описан как функция приложения для телевизора. Система не только рекомендует готовые фильмы и сериалы, но и просит языковую модель создать новые видео для конкретного человека. Их показывают плитками на отдельном канале с именем зрителя, в примере из заявки — Джона.

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Запрос к языковой модели система составляет из трех групп данных. Первая — предпочтения зрителя, то есть любимые жанры и история просмотров. Вторая — контекст: IP-адрес, язык устройства, геолокация по GPS. Третья — демографические данные, например возрастная группа. Сгенерированное видео должно повторять темп, построение сюжета и даже соотношение сторон кадра, как в любимых фильмах и сериалах человека.

Среди примеров шоу в заявке — криминальная и романтическая комедии, научно-фантастическое приключение и боевик, причем жанры можно смешивать. В расширенном варианте система создает аватар зрителя по его фотографиям и воспроизводит его голос для реплик главного героя. Еще одна языковая модель может дополнять запрос свежими новостями, трендами соцсетей и спортивными результатами. Пример в заявке — шоу для болельщика крикета во время крупного турнира.

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Система генерирует новые видео по расписанию — еженедельно, ежемесячно или ежегодно — либо по просьбе зрителя. Один из пунктов заявки предусматривает, что запрос к модели система составляет вообще без участия человека. Смартфон и телевизор могут получать разные видео в зависимости от данных, которые передает каждое устройство. Перед показом модуль advertising stitcher («сшиватель рекламы») добавляет в видео как минимум один рекламный ролик.

На заявку обратил внимание сайт Patentlyze, который отбирает и объясняет интересные патенты. По данным Patentlyze, патентный эксперт ведомства уже повторно ее отклонил. Заявки в США публикуют через 18 месяцев после подачи, поэтому эксперт рассматривал документ еще до того, как его обнародовали. Google может изменить пункты формулы изобретения или обжаловать отказ. В заявке, по данным Patentlyze, также сказано, что пользователь может выбирать, какие данные о нем собирает система.

В каком сервисе Google может появиться My Channel, в документе не сказано. Компания не ответила на вопросы издания Gizmodo.

Генерировать видео на телевизоре Google уже позволяет. В январе ассистент Gemini для Google TV научился создавать ролики с помощью моделей Nano Banana и Veo.

Напомним, в марте Google TV получил еще три функции на основе Gemini, среди них Deep Dives для обучения и Sports Briefs со спортивными итогами.