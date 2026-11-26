26 ноября онлайн-кинотеатр SWEET.TV добавил в свой каталог байопик «Довженко. Первый взгляд» о молодом Александре Довженко. Среди онлайн-сервисов фильм доступен только на этой платформе, говорится в пресс-релизе SWEET.TV.

Действие фильма разворачивается в 1926 году в Одессе, куда Довженко приезжает снимать свою первую картину. Создатели хотели не только воссоздать его биографию, но и показать живого человека. Их Довженко — художник и режиссер, которого вдохновляют украинская природа, люди и культура. Он отстаивает право творить честно, хотя от него требуют пропаганды.

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Роль Довженко сыграл Григорий Бакланов. Для актера это первый опыт работы над образом исторической личности, чью внешность, биографию и творчество хорошо знают несколько поколений украинцев.

Много внимания создатели уделили деталям эпохи и визуальному миру фильма. Снимали его в разных местах — от побережья до индустриальных локаций. Каждая сцена требовала репетиций, сложной организации и работы с актерами, животными, спецтехникой и осветительными конструкциями.

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Зрители активно обсуждали трейлер фильма. В кадрах трейлера они узнавали знакомые места Одессы и замечали отсылки к произведению Довженко «Мастер корабля».

На SWEET.TV картина появилась после показа в кинотеатрах. По данным Укринформа, 1 октября фильм режиссера Константина Коновалова вышел в украинский прокат и за первую неделю собрал более 1,6 млн грн.