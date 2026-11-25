В российских боевых дронах, которыми в 2025 году атаковали Украину, обнаружили восемь предоплаченных SIM-карт литовского оператора Tele2, пишет издание 15min со ссылкой на данные украинской военной разведки. Узнав об этом от журналистов, Еврокомиссия призвала страны ЕС расследовать возможные случаи, когда российские военные используют европейские SIM-карты.

Данные разведки 15min изучило вместе с Kyiv Independent, Paper Trail Media и международной сетью журналистов-расследователей OCCRP, а координатором расследования стало бельгийское издание De Tijd. В дронах были карты Pildyk — под этой маркой Tele2 продает предоплаченные тарифы. В данных разведки упомянуты также карты Ežys оператора Telia, но больше о них журналистам выяснить не удалось.

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Литовский Tele2 входит в шведскую группу Tele2 и не имеет отношения к российскому оператору t2 (бывший Tele2), карты которого Россия ставит в «шахеды». Оператор подтвердил, что карты Pildyk из дронов купили и активировали в 2024 году, когда в Литве еще не требовали регистрировать пользователей предоплаченных карт. Представитель оператора Линас Марцинкявичюс пояснил 15min, что такие SIM-карты могут попасть не в те руки через группы перекупщиков: они скупают карты, активируют и перепродают.

Санкции ЕС запрещают экспортировать SIM-карты в Россию. Попасть к российским военным карты могут через строго контролируемые исключения из санкций или через теневой рынок анонимных SIM-карт. По словам основателя литовской общественной организации Blue/Yellow Йонаса Омана, карта мобильного оператора превращает дрон в «летающий телефон». Тогда, поясняет он, связь между дроном и пилотом сложнее распознать, потому что в сети она похожа на обычный гражданский трафик.

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Участники расследования также выяснили, что Россия использует в ракетах и дронах электронику американских и европейских компаний, а часть этой электроники произвели всего за несколько месяцев до применения оружия. В дроне «Герань-4», сбитом над Украиной в августе 2026 года, обнаружили почти 100 компонентов, 76 из них — американского производства. По данным Офиса Генерального прокурора Украины, всего в российском оружии идентифицировали более 16 тыс. иностранных деталей.

Россия использует в своих дронах и украинские SIM-карты. Поэтому 9 ноября Интернет Ассоциация Украины предложила государству и операторам вместе искать такие карты во вражеских устройствах.