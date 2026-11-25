18 ноября провайдер «Эверест», работающий в Виннице и Хмельницком, опубликовал видеоинтервью со своим президентом Николаем Спектором. В нем речь идет о зимних блэкаутах, гигабитной сети и уголовном деле, которое более 25 месяцев расследует Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Строить гигабитную сеть «Эверест» начал через три месяца после полномасштабного вторжения России. «Мы не уходим с рынка, мы никуда не уезжаем» — таким, по словам Спектора, был тогда главный сигнал клиентам. Сейчас гигабитом пользуются около 10 тысяч абонентов, а почему спроса на еще более высокие скорости пока нет, президент компании объясняет в видео.

Отдельная часть разговора — о деле БЭБ. Спектор рассказывает, с чего началась история с правоохранителями еще в 2021 году и почему он продолжает говорить о ней публично.