Исследовательская команда Satori компании HUMAN Security обнаружила схему рекламного мошенничества BADBOX 3.0 и прервала ее работу. В пиковый период схема генерировала около 40 млрд рекламных запросов в сутки — это более 4% всего трафика смарт-телевизоров и приставок, который фиксирует платформа HUMAN.

По количеству запросов BADBOX 3.0 более чем втрое превзошла предыдущего рекордсмена, схему VASTFLUX, и стала крупнейшей из когда-либо обнародованных операций рекламного мошенничества. Операция работала в основном на дешевых безбрендовых приставках, собранных в материковом Китае. Эти устройства работают не на Android TV, а на открытой версии Android (Android Open Source Project, AOSP) и не имеют сертификации Google Play Protect.

- Advertisement -

Встроенный в приставки бэкдор получает с управляющего сервера список вредоносных модулей и загружает их из публичных репозиториев кода. Рекламные модули воспроизводят настоящие видеоролики в невидимом окне, поэтому владелец приставки их не видит. Запросы на показ модули отправляют от имени известных легальных стриминговых приложений, которые на приставке не запущены, а в большинстве случаев даже не установлены. Для покупателей рекламы такой трафик выглядит вполне качественным: известное приложение, домашний IP-адрес и полноценный видеоролик.

Часть запросов вообще не требовала зараженного устройства. Мошенники подделывали запросы от систем серверной вставки рекламы (server-side ad insertion, SSAI) так, будто сервер уже встроил ролик в видеопоток зрителя. На самом деле ни зрителя, ни устройства не существовало.

Follow Mediasat on Google News: the latest in TV, telecom and tech

Помимо рекламного мошенничества, зараженные приставки без ведома владельцев становились узлами одной из 11 резидентных прокси-сетей. Операторы таких сетей продают доступ к домашним интернет-подключениям, через которые злоумышленники маскируют атаки под обычный трафик. За интернет платит владелец приставки, а деньги за использование его IP-адреса получает кто-то другой. Одну из сетей, PXYEDGE, контролируют сами организаторы схемы. По оценке HUMAN, это переименованная IpMoYu из предыдущей версии BADBOX, а операторы PXYEDGE заявляют примерно о 200 тыс. узлов.

Репозитории с вредоносными модулями исследователи связали с китайским производителем электроники TXCZ. На его приставках предустановлена оболочка (лаунчер) с системными правами. Модули перед запуском проверяют параметры, характерные для прошивок TXCZ, а часть загрузок и настроек скрытой рекламы поступает с домена компании. Сколько устройств заражено, HUMAN не называет. За месяц только одно резервное зеркало репозитория получило 367 тыс. запросов на загрузку, но это не количество отдельных устройств. Реальный масштаб заражения, по мнению исследователей, значительно больше.

Первую версию BADBOX HUMAN обнаружила в 2023 году: тогда речь шла о более чем 74 тыс. устройств. BADBOX 2.0 в 2025 году охватила уже более 10 млн устройств в 222 странах и территориях. Параллельно с расследованием BADBOX 3.0 исследователи компании присоединились к операции Google против ботнета XCPE. Ее участники отключили серверы ботнета, а часть командных доменов XCPE обслуживала и BADBOX 3.0.

HUMAN советует покупать устройства известных брендов с сертификацией Play Protect, устанавливать приложения только из официальных магазинов и избавляться от приставок, которые ведут себя странно. Рискуют не только владельцы приставок: ранее компания Bitdefender нашла вредоносную программу в прошивке дешевых Android-смартфонов.