Волынские таможенники временно изъяли 50 терминалов Starlink, которые нашли в грузе гуманитарной помощи из Норвегии. Груз оформил один из украинских благотворительных фондов, но в декларации терминалы не упоминались, сообщила Государственная таможенная служба.

Помощь везли в полуприцепе через международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин» на границе с Польшей. Комплекты для спутниковой связи таможенники обнаружили среди других вещей во время осмотра груза. В ведомстве их оценили примерно в 800 тыс. грн. Сейчас терминалы хранятся на складе таможни.

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Модель в сообщении таможни записана как «Standart Mini Kit». Вероятнее всего, речь идет о компактном терминале Starlink Mini. Второе поколение этого терминала со съемным аккумулятором Starlink представила 10 ноября.

После осмотра таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины. Она касается незадекларированных товаров коммерческого назначения. За такое нарушение суд может назначить штраф от 50 до 100% стоимости товара, то есть ориентировочно от 400 до 800 тыс. грн, а также конфисковать терминалы.

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Термінали Starlink, тимчасово вилучені на Волинській митниці. За оцінкою відомства, вони коштують близько 800 тис. грн

Подобные случаи на границе с Польшей происходили и раньше. Осенью 2025 года в пункте пропуска «Шегини — Медика» таможенники задержали партию из 18 iPhone стоимостью 1,5 млн грн. Смартфоны нашли в микроавтобусе, водитель которого воспользовался «зеленым коридором» — полосой для тех, кому нечего декларировать.